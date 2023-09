ASCOLTA L'ARTICOLO

Il mare restituisce i barchini della speranza. Stamattina, con le forti correnti di scirocco, sulla spiaggia est di Tre Fontane si è arenato un altro barchino di ferro, che si trova nei pressi del lido dell’hotel Zahira. All’interno sono visibili indumenti, taniche di benzina e camere d’aria di pneumatici. Ieri mattina, proprio a Tre Fontane, due barchini erano finiti sull’arenile, uno sul lato est (a poche centinaia di metri di quello arenatosi stamattina) e un secondo sul lato ovest. Un terzo, invece, si era spiaggiato sull’arenile di Triscina, all’altezza della via 127a. Un altro barchino, invece, è stato trovato sulla spiaggia di Tonnarella, a Mazara del Vallo. Questi battelli, costruiti di ferro leggero, sono stati trovati tutti senza motore e non è escluso che possano essere stati utilizzati per sbarchi fantasma anche nei giorni precedenti e che, ora, le forti correnti di scirocco stanno trascinando lungo la costa.

AUTORE. Redazione