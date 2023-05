ASCOLTA L'ARTICOLO

“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”. È possibile leggere le parole di Giovanni Falcone, vive oggi più che mai, visitando il sito della Fondazione omonima, costituita a Palermo il 10 dicembre del 1992 con l’impegno principale di promuovere la cultura della legalità nella società e in particolare nei giovani, confidando nel valore della parola e del confronto e, ancor di più, in quello dell’esempio. Particolarmente attenta alla problematica pedagogico-educativa dei ragazzi in età scolare, la Fondazione Falcone è impegnata a realizzare un’educazione permanente ai valori dell’antimafia anche tenendo viva nelle giovani generazioni la memoria dei tanti italiani che per l’affermazione della legalità hanno sacrificato la vita. Il 23 maggio, giorno in cui nel 1992 il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani vengono uccisi dalla mafia a Capaci, lungo l’autostrada che da Trapani porta a Palermo, è diventato il simbolo della resistenza che la società civile oppone a qualsiasi atteggiamento di stampo mafioso.

L’I.C. Capuana-Pardo risponde prontamente all’appello! Infatti, nella giornata di martedì 23 maggio le classi quinte dei plessi N. Atria e S. G. Bosco, insieme ai docenti e alla nostra DS, prof.ssa Stallone, si recheranno a Palermo per prendere parte al percorso di educazione alla legalità, organizzato e promosso dalla Fondazione Falcone in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dedicato alla memoria delle vittime innocenti delle stragi di mafia del 1992 e del 1993.

Il percorso si svolgerà secondo i seguenti momenti commemorativi: la mattina, a partire dalle ore 9:00 un gruppo di alunni parteciperà all’incontro con i magistrati Pietro Grasso e Giuseppe Ayala che si svolgerà all’interno dell’Aula Bunker di Palermo e che verrà trasmesso in streaming; un ulteriore gruppo prenderà parte alla cerimonia istituzionale trasmessa in diretta dalla RAI, che si svolgerà alle ore 10:00 all’esterno dell’Aula Bunker alla presenza delle Autorità istituzionali, dei vertici delle Forze dell’Ordine, della Magistratura e della società civile.

Nella stessa giornata gli alunni delle classi quinte del plesso L. Capuana parteciperanno, nell’ambito delle attività del progetto “Memoria Nostra”, alla manifestazione che si terrà presso la villa Falcone-Borsellino di Castelvetrano con l’inaugurazione dell’allestimento museale e del presidio di Legalità e Giustizia.

AUTORE. Redazione