Da qualche anno ormai per ogni servizio ci si affida ad Internet, che offre un modo facile e veloce per risparmiare tempo ed evitare noiose e lunghe code; questo è un dato di fatto ancora più vero se si pensa alle Banche. Se ci si avventura su Internet alla ricerca di un conto corrente online digitale, tra le varie opportunità ci si imbatte in Selfy, l’ultimo prodotto della Banca Mediolanum che a questo proposito, va ricordato essere la prima Banca Online dal lontano 1997. Selfy è un’offerta digitale giovane e versatile, che permette di gestire l’attività bancaria quotidiana in autonomia.

Conto Selfy: caratteristiche

Questa nuova proposta Mediolanum è costruita su misura per i giovani risparmiatori, garantendo un canone gratuito per gli under 30 e per tutti all’apertura del conto, azzerabile dal secondo anno per gli over 30.

La carta di debito e le principali operazioni bancarie sono gratuite. Si può richiedere una carta di credito, bloccarla o sbloccarla e rateizzare i pagamenti. Inoltre Mediolanum ha attivato i servizi Bancomat Pay, Plick e Mediolanum Send Money per inviare e ricevere denaro in tempo reale.

Selfy, per fare da soli

Il nome stesso del prodotto sembra non lasciare dubbi: Selfy è infatti un multicanale che nasce per fare tutto da soli. Ecco di seguito alcuni servizi che lo differenziano sostanzialmente dagli altri conti online; con Selfy si può:

– gestire in autonomia la propria banca digitale

– fare bonifici istantanei

– pagare con una foto bollettini e F24

– utilizzare i principali servizi di Mobile Payment

– richiedere e ottenere un prestito in tempo reale, con il Selfy Credit Instant

– richiedere un prestito per acquistare prodotti su canali esclusivi, con Shop For You

– investire in fondi comuni

– attivare il trading online, in modo da poter gestire i propri investimenti direttamente dallo smartphone



Come aprire il conto Selfy

Aprire un conto Selfy è facile e veloce: richiede infatti pochi minuti e si può effettuare gratuitamente dal proprio smartphone. Bastano i propri documenti e una e mail; sarà poi necessario seguire le istruzioni semplici e intuitive sul sito www.bancamediolanum.it. Allo stesso indirizzo si trovano poi tutte le indicazioni e le caratteristiche del conto corrente Selfy.

Carte di pagamento

La carta di debito Mediolanum Card è attiva sul circuito Bancomat, PagoBancomat, Cirrus Maestro e FastPay e ha canone e commissioni sugli sportelli gratuite. E’ inclusa nel conto ed è una carta contactless che grazie al FastPay permette, tra le altre cose, di pagare autostrada e parcheggi. Anche la Prepaid Card, la prepagata Mediolanum, è gratuita per gli under 30.

Discorso diverso, invece, per la carta di credito, a canone annuo, che si appoggia ai circuiti Visa e Mastercard. Personalizzabile con colori e foto, risponde alle esigenze under 30 con il servizio Easy Shopping e con lo Spending Control, un’opzione che dà limiti di gestione della carta.

Altri servizi

Ci sono poi la app e l’home banking che permettono di operare su tutti i prodotti dando l’accesso a servizi dedicati allo shopping, agli investimenti e alla richiesta di prestiti. In tutta Italia sono disponibili poi sportelli convenzionati per versamenti e prelievi di contanti e assegni.

Se alcune azioni online non risultano chiare o per ogni consulenza anche urgente è inoltre presente un banking specialist sempre a tua disposizione tramite chat. In sostanza tra le opzioni online che forniscono servizi under 30, il conto Selfy, per le sue caratteristiche innovative e moderne, viene incontro alle esigenze dell’utenza giovane e dinamica e può essere gestito in totale libertà.

AUTORE. Claudia Bianco