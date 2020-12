Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi, in Libia. L’obiettivo del viaggio sembra quello di riuscire a ottenere la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo che, fermati e sequestrati in acque internazionali, da oltre 100 giorni sono detenuti in un carcere libico.

Fonte:Tgcom 24