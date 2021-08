L’aumento generalizzato dei contagi da Covid-19 in Sicilia causa il rinvio a data da destinarsi della Sagra della Busiata nel Borgo, tradizionale appuntamento dell’estate a Salemi. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, che dopo un’attenta analisi della situazione ha deciso il rinvio dell’evento previsto per il 12 e 13 agosto. “Una decisione sofferta ma inevitabile perché la salute è il bene primario – affermano il sindaco Domenico Venuti e l’assessore al Turismo Vito Scalisi -. Abbiamo valutato attentamente la situazione: la risalita generalizzata contagi in provincia di Trapani e in tutta la Sicilia non consente lo svolgimento in serenità di una manifestazione che ogni anno porta a Salemi migliaia di visitatori. La Sagra della Busiata è uno degli appuntamenti di maggiore richiamo dell’estate e diventerebbe complicato assicurare il necessario distanziamento tra i presenti – concludono Venuti e Scalisi -. Il dovere primario di un amministratore è quello di salvaguardare la salute pubblica”. Restano confermati, al momento, tutti gli altri eventi in cartellone, per i quali è previsto un limite massimo di presenze con posti a sedere.