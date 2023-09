ASCOLTA L'ARTICOLO

Si terrà a Castelvetrano, nella Frazione Marinella di Selinunte, dal 7 al 10 settembre 2023, il 6° Meeting del Network dei Consulenti Aziendali d’Italia, nella sala convegni dell’Hotel Admeto. Il titolo dell’evento è “CRESCITA ED EVOLUZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE – LE SFIDE CHE CI ATTENDONO”. Il Network dei Consulenti Aziendali d’Italia è composto esclusivamente da Commercialisti e Consulenti Aziendali, che condividono la visione sul futuro della loro professione, lontana dal fisco e non più come prestatori di servizi, ma consulenti strategici per migliorare i propri studi professionali e supportare i loro clienti, essendo paragonabili per gli amministratori e consulenti delle società come un navigatore in una gara di rally automobilistico: il navigatore aiuta il pilota a prevenire i rischi del percorso, il consulente strategico per prevenire i rischi di una crisi dell’impresa e dell’art. 2086, secondo comma, del Codice civile.

Saranno presenti in aula professionisti provenienti da tutta Italia, a cui sarà possibile collegarsi via web attraverso i canali social del Network, una occasione irripetibile nella nostra zona per gli Amministratori, Consulenti e addetti alla contabilità delle società e di tutte le imprese, per arricchirsi e conoscere l’evoluzione legislativa e fiscale attualmente in vigore.

