Disporre di uno spazio verde adiacente alla propria abitazione offre innegabili vantaggi. Indipendentemente dalla grandezza dell’area, con qualche scelta oculata sarà possibile ricreare un ambiente comodo, accogliente e rilassante.

Molti trascurano la possibilità di sfruttare lo spazio all’esterno, credendo che solamente chi dispone di una superficie molto grande può godersi le bellezze di un giardino. In questo modo ci si priva della possibilità di trascorrere piacevoli serate estive in compagnia con gli amici in un’atmosfera suggestiva, di rilassarsi mentre si prende il sole o semplicemente di trascorrere del tempo immersi in un contesto bello e naturale.

In questo articolo ci soffermeremo sui migliori consigli di cui tener conto per arredare al meglio una zona all’aperto.

Scegli i mobili giusti per mantenere l’ordine

La zona esterna dovrebbe essere mantenuta in ordine, evitando di lasciare a vista attrezzi di giardinaggio, strumenti da lavoro o giocattoli. A tal riguardo si consiglia di utilizzare un armadietto da esterno, resistente alle intemperie, per riporre qualsiasi oggetto al suo interno una volta che si è finito di utilizzarlo. Posizionalo in una zona che non sia troppo in vista ma allo stesso tempo facilmente accessibile.

Pianifica il layout

Un errore comune è quello di iniziare ad acquistare i mobili per l’esterno ancor prima di avere chiaro in mente un piano per la loro disposizione. In questo modo si corre seriamente il rischio di ritrovarsi dei mobili inadatti agli spazi o poco funzionali al progetto.

Le nostre scelte dovrebbero prima di tutto tenere conto delle dimensioni dell’area. Un piano ben studiato ci consentirà di realizzare diverse aree funzionali, come una per il relax, una per cenare, un’altra per accogliere gli ospiti sorseggiando un drink, etc.

Scegli gli accessori giusti

Opta per mobili e accessori resistenti alle intemperie e specificamente ideati per rimanere all’aperto. Tra gli elementi che non dovrebbero assolutamente mancare in una zona esterna ci sono le sedute: sedie, poltrone, un lettino prendisole, chaise longue, etc. Non fare mancare inoltre dei ripiani, indispensabili per appoggiare le tazzine del caffè o altri piccoli oggetti. Se lo spazio lo permette, oltre al tavolo principale per consumare i pasti, acquistane uno più piccolo e basso con delle poltrone in combinazione, per realizzare un grazioso salottino.

Illuminazione adeguata

La magia di un giardino ben illuminato difficilmente lascia indifferenti. L’illuminazione dell’outdoor contribuisce a valorizzare l’ambiente creando un’atmosfera distesa e in grado di favorire il dialogo. Creiamo delle combinazioni di luce con lampade da terra, lampade da tavolo e catene luminose sospese. Teniamo conto che la luce non deve essere accecante, ma sufficientemente forte per rendere visibile quello che ci circonda. Per i momenti più intimi e romantici, potremmo affidarci al calore trasmesso dalle lanterne da esterno, che diffondono in maniera tenue e soffusa la luce delle candele.

Prenditi cura del verde

Uno spazio esterno privo di vegetazione ben curata apparirebbe triste e vuoto. Delle siepi perimetrali, oltre a rendere l’atmosfera più naturale, possono fungere da ottimi alleati per la privacy, proteggendo la zona da occhi indiscreti.

E poi, che giardino sarebbe senza fiori? I fiori colorati aggiungono vivacità e allegria. Non sarà nemmeno necessario piantarne tantissimi. Scegliamo delle tipologie di piante adatte al clima e alle condizioni di luce del nostro giardino.

Zone d’ombra

Il sole cocente non si sopporta facilmente durante l’estate. È vero anche che durante questo periodo solitamente si predilige rimanere all’esterno durante la sera. Montando un ombrellone, una tenda da sole o un pergolato in legno potremo usufruire del giardino anche dalla mattina al pomeriggio, quando il sole non è ancora tramontato.

Elementi d’acqua

Parliamo ora di una vera e propria chicca, che dipende in gran parte dal nostro budget e dallo spazio a disposizione. Se ne hai la possibilità, montare un elemento d’acqua in giardino renderà tutto ancora più bello. Parliamo di fontane, piccole cascate o una piccola piscina per i pesci. Cosa c’è di più rilassante e naturale che ascoltare lo scroscio dell’acqua?

Se ci abbiamo fatto caso, questi consigli possono essere applicati sia in spazi più grandi che in altri più ridotti. Con un po’ di buon gusto e pianificazione e scegliendo degli arredi di qualità, potremo trasformare il nostro spazio esterno in una vera e propria oasi di relax!

