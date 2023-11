Siamo ormai tutti consapevoli della veridicità di quel detto che fa: “non si nasce imparati”. Oltre alla discutibile forma grammaticale però, c’è un fondo di assoluta verità: per fare qualsiasi cosa bisogna imparare. Lo stesso vale e forse vale moto di più, per il poker.

Facciamo un viaggio in questo mondo affascinante e cerchiamo di raccogliere tanti suggerimenti per i principianti.

Introduzione

Il poker è un gioco antichissimo. Il poker è un gioco di estrema abilità. Il poker è un gioco che richiede esercizio continuo. Il poker è una disciplina della mente. Sì! Il poker è ciascuna di queste cose e tutte queste cose insieme. Ma non solo: è una sfida imponente con se stessi e con gli altri e, per questo, come tutte le sfide richiede un apprendimento continuo ed una pratica costante, specialmente se si vuole essere i migliori!

Il gioco del poker in una panoramica di base.

Se eri alla ricerca di preziosi consigli su come migliorare il tuo poker o cosa fare se ti capita una mano che ti instilla dubbi, sei nel posto giusto! Come abbiamo già detto il poker è un gioco affascinante ed a tratti controverso perché necessita di tante accortezze per renderti vincente. Per prima cosa, se sei un novellino alle tue prime esperienze intorno al tavolo verde, sarà necessario mettere a punto alcune cose.

Iniziamo dalle regole. Eh sì! Anche il poker è retto da regole e se vuoi migliorare il tuo gioco dovrai impararle tutte, familiarizzare con quelle delle diversi varianti come il Texas Hold’em o l’Omaha e capire la gerarchia delle mani, quali cioè hanno più valore.

Dopo aver appuntato al meglio le regole di base, passerai ad avere una tua strategia iniziale. In base alle carte della tua mano dovrai iniziare a fare le tue valutazioni ed a pensare a quali decisione tattiche prendere. Quando avrai esercitato al meglio questi primi due punti, inizierai a scendere nel cuore del gioco che riguarda il tuo rapporto con gli avversari. Questo è un aspetto cruciare da non sottovalutare. Dovrai imparare a leggere il gioco di chi ti sta di fronte per avere, dalla tua, un vantaggio significativo.

Queste tecniche puoi sicuramente migliorarle con una buona dose di imparare facendo.

Grazie al poker online oggi è possibile fare passi da gigante nella pratica di questo gioco migliorando tantissimo la propria tecnica ed affinando strategie vincenti. Ormai è noto a chiunque, il poker è un gioco che non si vive solo attorno al tavolo verde ma che ha delle attitudini che possono influenzare anche la nostra daily life. Questo perché presuppone una struttura mentale abbastanza robusta per tollerare le tensioni e riuscire a prendere decisioni importanti in pochissimo tempo.

Un vero giocatore di poker sa ponderare rischi ed evitare pericoli, sa sviluppare la giusta empatia per leggere nella mente degli avversari ed anticiparne le mosse. Una buona vittoria si costruisce anche senza carte!

Come gestire le mani più insidiose

Sin dal tuo primo torneo, ti renderai conto, che il poker è un gioco molto versatile e può rivelarsi anche abbastanza insidioso se non saprai gestirlo nel giusto modo. Sei qui appunto per questo: imparare quanto più possibile per essere imbattibile. Cosa fare nel caso di mani dubbiose?

Beh a tutti i giocatori di poker, anche ai più esperti, è capitato di trovarsi davanti ad un bivio. Le cose da fare nel caso di mani particolarmente incerte è riflettere bene sui propri obiettivi. Questo vuol dire che se il tuo obiettivo è vincere dovrai sforzarti anche di piegare le mani! Cioè non dovrai aver paura di foldare con una mano troppo debole ma avere pazienza ed aspettare quella giusta per sferrare un attacco decisivo. Inoltre dovrai imparare a controllare il tuo bankroll stabilendo un budget e rispettandolo. Più sarai in grado di gestire al meglio il tuo denaro e più ti assicurerai una lunga permanenza ai tavoli.

Infine non dimenticare di approfondire tutta la teoria intorno al poker e di farlo attraverso risorse online affidabili, per approfondire sempre nuove conoscenze ed applicarle sui tavoli. Meglio conoscerai le regole, più sarai in grado di manipolarle a tuo favore e, soprattutto, non sarai impreparato davanti a temibili avversari.

La strategia per migliorare sensibilmente è quella di affidarsi al gioco online che permette di giocare anche dal proprio smartphone ed in qualsiasi momento della giornata. Un vantaggio che di fatto permette di essere aggiornati e sempre pronti a sfidare gli avversari in tornei avvincenti

La sicurezza conta quanto una buona mano

Se hai scelto di far pratica con il gioco online allora metti la sicurezza al primo posto.

Oggi infatti con il numero sempre più grande di giocatori che scelgono le piattaforme online, la sicurezza informatica è essenziale.

Ma come proteggersi per vivere belle esperienze di gioco? E quanto conta davvero la sicurezza nel gioco su piattaforma digitale?

Per prima cosa scegliendo piattaforme affidabili e sicure con robuste misure di sicurezza. Il tema della sicurezza è cruciare quando si naviga sulla rete. E’ necessario tenere sempre i propri dati al sicuro da possibili furti di identità o di dati bancari per evitare brutte sorprese come le frodi. Inoltre il gioco online deve garantirti anche la possibilità di transazioni veloci e protette.

Questo è il primo e più importante livello di sicurezza cui dovrai attenerti per salvaguardare i tuoi dati più sensibili e la tua privacy.

Ma di sicurezza si parla su più livelli e un’altra importante cosa da fare è quella di tenere sempre aggiornati i software antivirus del tuo dispositivo in modo da proteggerlo in modo sicuro. Questo serve principalmente per prevenire accessi non autorizzati. Per quanto internet abbia letteralmente rivoluzionato in meglio la nostra vita, la possibilità di incappare in scam è sempre dietro l’angolo e questo potrebbe rendere l’esperienza di navigazione e di gioco poco piacevole.

Ma non solo sicurezza: su questo sito troverai tantissimi giochi innovativi come il Mystery Bounty che ti catapulterà in tornei in cui ogni giocatore avrà una taglia sulla sua testa, che scoprirai solo alla fine o il Cards Strike che combina l’adrenalina del bingo al gioco del poker. Insomma se hai voglia di divertirti in maniera sicura sai già dove dover approdare.

In questo senso, per rendere il gioco quanto più sicuro possibile, è importante affidarsi ad una piattaforma che sia adatta al proprio livello di esperienza per poter giocare in modo sicuro online. Il provider più amato in Italia mette a disposizione dei suoi utenti moltissime poker rooms virtuali e tornei dove è possibile apprendere tutto quello che c’è da sapere su questo gioco. Moltissimi utenti si affidano a questo operatore per poter giocare alla migliore esperienza di poker online a livello nazionale ed internazionale.

Conclusioni

In conclusione, sarai d’accordo con me nel dire che il poker è un gioco decisamente avvincente che è ormai apprezzato da giocatori di ogni livello e di ogni abilità. Piace così tanto da essere amato anche da semplici fruitori che amano solo guardare il poker giocato, osservando le mosse dei giocatori ai tavoli, che si scontrano in una danza di carte sorretta da tecniche veloci e decisioni importanti prese in pochissimi secondi. Ovviamente trattandosi di una vera e propria disciplina della mente necessita di alcune accortezze per migliorare le prestazioni di gioco. In primis, la cosa forse più importante, è quella di imparare bene le regole basilari del gioco e delle sue specialità. Conoscere le regole permette di arrivare allo studio di una strategia vincente con maggiore sicurezza, tarandola sulle proprie conoscenze, possibilità e conoscenze. Infine è importante e forse essenziale giocare su piattaforme sicure. Oggi il tema della sicurezza informatica è cruciale ed è ciò che fa la differenza anche nella scelta delle varie piattaforme. Nel caso del poker è ancora più importante gestire al meglio questo aspetto anche per tutelare il denaro investito.

La parola d’ordine però deve essere sempre una: DIVERTIMENTO. Ed il divertimento è assicurato se si tengono a mente questi semplici consigli che ti porteranno dritto al cuore del gioco di carte più entusiasmante del mondo.

AUTORE. Claudia Bianco