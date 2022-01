ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è svolta questa mattina la consegna ufficiale dei locali del plesso scolastico di Borgo Selinunte, in via Piersanti Mattarella, all’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone”. Il trasferimento in uso è avvenuto grazie ad un accordo di collaborazione ai sensi della Legge n. 23 dell’11/10/1996 sulle norme per l’edilizia scolastica siglato dal Comune di Castelvetrano Selinunte e il Libero Consorzio comunale di Trapani.

“E’ un esempio di ottima sinergia tra Enti che, utilizzando gli strumenti normativi messi a disposizione dalla legge 23/96, hanno saputo valorizzare un plesso ormai dismesso da anni, ma ancora in buone condizioni, restituendolo alla comunità scolastica. Un grazie, dunque, sia al Sindaco di Castelvetrano, dott. Enzo Alfano, sia al Commissario straordinario del Libero Consorzio, dott. Raimondo Cerami”, dichiara soddisfatta la dirigente scolastica dott.ssa Rosanna Conciauro.

“I locali che sono stati consegnati oggi consentiranno all’Istituto Alberghiero di utilizzare spazi nuovi da destinare all’indirizzo accoglienza, aule per le lezioni frontali ma soprattutto laboratori di indirizzo.

La nostra scuola ha vissuto negli ultimi anni una costante crescita e gli spazi a nostra disposizione, nel plesso centrale di viale dei Templi, si sono via via dimostrati insufficienti ad accogliere gli studenti che provengono da tutta la Valle del Belice; e negli ultimi due anni questa situazione stata aggravata dall’emergenza pandemica. Oggi finalmente raggiungiamo un duplice obiettivo: da un lato il percorso di accoglienza turistica avrà una sua sede adeguatamente attrezzata per la specificità di questo indirizzo e dall’altro gli studenti degli altri due indirizzi (cucina e sala) godranno di maggiori spazi al plesso centrale di viale dei Templi. A giorni inizieremo i necessari lavori di manutenzione e, successivamente, effettueremo il trasloco per consentire prima possibile il trasferimento delle classi.”

