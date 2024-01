Venerdì 19 Gennaio nell’Aula Magna del plesso Pappalardo, gremita di alunni e genitori, sono stati consegnati gli attestati del Trinity College of London e di GioiaMathesis. Le prove sostenute nell’a.s. 2022/2023 sono state svolte dagli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, dopo la frequenza dei corsi gratuiti organizzati dalla scuola con docenti interni.

Tutti coloro che hanno partecipato agli esami hanno raggiunto il livello adeguato alla classe frequentata e, per quanto attiene alla certificazione linguistica Trinity anche “with Distinction” e “with Merito” a conferma dell’alto livello di competenza raggiunto degli alunni, grazie all’elevata esperienza e professionalità dei Docenti dell’Istituto che li hanno preparati.

Gli esami per la certificazione linguistica del Trinity College of London che si svolgono all’interno della scuola, in quanto sede di esami, ed anche quelli per le Olimpiadi dei giochi logici linguistici matematici GioiaMathesis, che dal 2016 sono svolti a livello internazionale per gli studenti di lingua italiana, francese, spagnola e tedesca, sono un appuntamento costante per l’Istituto che ha sempre raggiunto tutti i target programmati e che riesce in tal modo non solo ad appassionare gli studenti sin dalla Scuola Primaria per gli studi di Logica, Matematica e Lingua straniera, ma anche a valorizzare le eccellenze in queste discipline di studio.

A conferma della presenza delle eccellenze anche le performances degli alunni che frequentano i Percorsi ad indirizzo musicale che la scuola offre e che hanno intervallato i diversi momenti della cerimonia di consegna, con brani della cultura anglosassone ed internazionale quali: l’inno nazionale inglese “God save the King”, “Imagine” dei Beatles, “L’inno alla gioia” di L.van Beethoven ormai conosciuto ai più come inno dell’Unione Europea ed un brano inedito scritto dalla Prof.ssa Zancana dal titolo “Orizzonti” che risulta d’auspicio per tutti gli alunni che continueranno ad investire le proprie qualità per un miglioramento continuo.

La Dirigente ha concluso la cerimonia con le congratulazioni per tutti gli allievi per i traguardi raggiunti che fungono anche da monito per tutti gli studenti, affinché dimostrino i talenti personali e possano raggiungere anche loro le vette dell’eccellenza, e con la presentazione della programmazione delle attività per l’a.s. 2023/2024, comprensiva della continuazione nell’impegno nel Programma Internazionale ERASMUS+ che, grazie alle attività ed alle mobilità presso le scuole straniere, aiuta gli alunni a maturare competenze di cittadinanza europea.

