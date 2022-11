ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è svolta il 16 Novembre la Cerimonia di Consegna delle Certificazioni Trinity agli alunni che durante lo scorso anno scolastico hanno sostenuto gli esami Trinity GESE Grades 1,2, 3,dopo aver seguito un percorso formativo laboratoriale di approfondimento della lingua inglese, nell’ambito della progettazione europea PON che la Scuola porta avanti da diversi anni, guidati dalla docente esperta madrelingua Giovanna Nilo e dalle insegnanti tutor interne alla Scuola, Marianna Di Stefano, Maria Cristina Rizzo .

La Cerimonia si è svolta nella Palestra-Auditorium della Scuola, alla presenza degli alunni, delle insegnanti tutor e della dirigente scolastica, prof. Maria Luisa Simanella .

Durante la cerimonia, gli alunni insieme all’insegnante Annalisa Di Rosa, nuova referente Trinity, hanno voluto fortemente organizzare un momento di condivisione preparando un piccolo spettacolo per celebrare la Regina Elisabetta II, figura iconica, storica degli ultimi 70 anni, soffermandosi in particolare, sulle le fasi principali della vita della sua vita, non come regina ma come “donna”, come “Lilibet”!

L’emozione degli alunni di stare di nuovo tutti insieme, davanti a un pubblico, unita all’emozione di raggiungere un così ambito traguardo, ha reso la manifestazione carica di significato. Conseguire una certificazione internazionale che attesti il grado di conoscenza linguistica rappresenta infatti, un riconoscimento di alto valore formativo e può rappresentare un valore aggiunto inserito all’interno di un curriculum vitae. Inoltre conseguirla sin dalla scuola primaria, con quella gradualità scandita dagli Enti certificatori, consente agli studenti una progressiva assimilazione delle strutture linguistiche, già durante i primi passi del percorso di apprendimento, motivandoli a sviluppare livelli di competenze crescenti. La Dirigente Scolastica, nel sottolineare l’importanza del momento che giunge a coronamento del lavoro svolto da studenti e insegnanti di lingua , ricorda che la scuola, da anni centro accreditato Trinity, attua con la collaborazione dei docenti di lingua inglese , progetti di potenziamento linguistico mirati non solo a consolidare e migliorare la competenza comunicativa, ma anche a confrontarsi in chiave dialettica con la cultura anglosassone.

AUTORE. Redazione