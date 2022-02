Si è svolta la scorsa settimana la Cerimonia di Consegna delle Certificazioni Trinity agli alunni che durante lo scorso anno scolastico hanno sostenuto gli esami Trinity GESE Grades 2, 3, 4 in modalità online, dopo aver seguito un percorso formativo laboratoriale di approfondimento della lingua inglese, nell’ambito della progettazione europea PON che la Scuola porta avanti da diversi anni, guidati dalla docente esperta madrelingua Giovanna Nilo e dalle insegnanti tutor interne alla Scuola, Marianna Di Stefano e Maria Cristina Rizzo. La Cerimonia si è svolta nella Palestra-Auditorium della Scuola, alla presenza degli alunni, delle insegnanti tutor e della dirigente scolastica, prof. Maria Luisa Simanella nel rispetto delle norme anti-covid. Grande entusiasmo tra gli alunni, la cui scelta di dedicarsi con dedizione, impegno e assiduità allo studio della lingua inglese, è dettata dalla consapevolezza che l’inglese è oggi una delle lingue maggiormente diffuse nel mondo, grazie alla globalizzazione e al crescente utilizzo di internet, pertanto diventa fondamentale conoscerla, studiarla e approfondirla per acquisire sempre più una maggiore padronanza. Conseguire una certificazione internazionale che attesti il grado di conoscenza linguistica raggiunto significa possedere uno strumento veicolare essenziale a comunicare con popoli di altre nazioni e rappresenta un riconoscimento di alto valore formativo. Inoltre conseguirla step by step sin dalla scuola primaria, con quella gradualità scandita dagli Enti certificatori, consente agli studenti una progressiva assimilazione delle strutture linguistiche, permettendo altresì di rafforzare la fiducia in sé, già durante i primi passi del percorso di apprendimento e motivandoli a sviluppare livelli di competenze crescenti. In linea con il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola e in ottemperanza alle richieste degli alunni e delle famiglie, la Scuola anche quest’anno ha previsto l’attivazione di nuovi laboratori linguistici, inseriti nella progettazione europea PON, che, attraverso tecniche di comunicazione improntate sul Content-Based Learning e con l’uso di mezzi tecnologici all’avanguardia, quali computer, sussidi audio/visivi, LIM, Monitor touch, favoriscono le condizioni per un apprendimento spontaneo e naturale della lingua straniera, in un contesto in cui il real English affina la fluency attraverso la pratica della conversazione e migliora l’ascolto e la comprensione, elementi indispensabili per la padronanza di un idioma.

Ins. Referente

Maria Cristina Rizzo

AUTORE. Redazione