ASCOLTA L'ARTICOLO

Come funziona la macchina comunale? Quale sono le ultime riforme che interessano gli enti locali? A portare i cittadini in un’aula di formazione ci ha pensato la Consulta giovanile di “Obiettivo città” che per sabato 29 gennaio, alle 15, nell’aula consiliare del Comune di Castelvetrano ha organizzato il primo incontro di un percorso di formazione politica. In cattedra, per questo primo appuntamento, sono stati chiamati l’ex sindaco Peppe Bongiorno, già senatore della Repubblica, il Presidente del consiglio comunale Patrick Cirrincione e l’attuale Segretario comunale Gabriele Pecoraro. La partecipazione è gratuita.

AUTORE. Redazione