Il primo dirigente Cono Incognito è il nuovo vicario del questore di Trapani. Incognito proviene dalla Polizia stradale di Palermo. Tra gli incarichi ricoperti nella sua carriera, il neo vicario del questore è stato Commissario straordinario al Comune di Caccamo sciolto per infiltrazioni mafiose, responsabile dei servizi di ordine e sicurezza pubblica presso il Centro di prima accoglienza per migranti di Buonfornello ma ha lavorato anche alla sezione Catturandi della Squadra Mobile palermitana. Nel suo percorso professionale Incognito ha lavorato presso il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e, successivamente, presso il Servizio Centrale di Protezione e quello di Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale. E’ stato lui a istituire il gruppo interforze Ricostruzione Emilia Romagna, creato per contrastare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata in seno alle attività di ricostruzione avviate in quella regione dopo l’evento sismico del 2012.

AUTORE. Redazione