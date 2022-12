Un amore che dura da 50 anni: nozze d’oro, un tempo trascorso con gioia, sacrificio, fatica ma, soprattutto, amore. È quello che oggi festeggiano Giuseppe Sciuto, 72 anni e Maria Stabile, 67 anni, originaria di Gibellina ma abitante a Castelvetrano. Per loro figli e nipoti hanno organizzato una festa a casa, con torta e spumante. È un legame d’amore davvero solido quello tra Giuseppe e Maria che si sono conosciuti il giorno di Pasquetta nel ’68, anno difficile per la Valle del Belìce che fu segnata dal terremoto. La signora Maria, una degli sfollati di Gibellina, venne ad abitare nelle baracche a Castelvetrano e lì conobbe Giuseppe. «È stato amore a prima vista», raccontano i due. Poi il matrimonio e la vita coniugale: la nascita dei due figli Francesca e Giovanni e il lavoro di Giuseppe che lo ha portato lontano dalla Sicilia.

Per 20 anni è stato operaio in una fabbrica Volkswagen in Germania. La moglie e i figli sono sempre rimasti a Castelvetrano. A sacrificarsi è stato il signor Giuseppe che, quando poteva, prendeva il treno per venire in Sicilia. Dopo aver lasciato la Germania, Chiusto è tornato a Castelvetrano e ha continuato a fare l’imbianchino. Oggi per Giuseppe e Maria sarà una gran festa, coi figli e con i quattro nipoti che, nei decenni, sono nati, regalando la gioia di essere anche nonni.