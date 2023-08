Rimane un caso davvero strano quello dei due sacchi di conigli morti che sono stati abbandonati lungo la via Ss. Trinità a Castelvetrano, quasi davanti l’ingresso dell’azienda agricola Becchina. Ad accorgersi delle carcasse sul ciglio della strada è stata Gabriella Becchina che proprio fuori l’azienda si occupa di tre cani randagi: gli da il cibo e si preoccupa dei trattamenti con antiparassitari. «Ne ho contato circa 10 di carcasse – spiega Gabriella Becchina – e ora sono in avanzato stato di decomposizione». È stata lei stessa a chiamare la Polizia Municipale e l’Asp Trapani, «ma nessuno ad oggi è intervenuto – dice – proprio dall’Asp mi hanno detto di non preoccuparmi…». La preoccupazione della Becchina è quella di eventuali trasmissioni di malattie, perché i conigli possono diventare cibo per i cani randagi e, se mai fossero morti per qualche malattia, diventa un rischio concreto che i cani se ne cibano. È molto probabile, comunque, che i conigli provengano da qualche allevamento anche privato.