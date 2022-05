ASCOLTA L'ARTICOLO

Nella sala del Cine Teatro Marconi di Castelvetrano, nel pomeriggio del 13 maggio 2022, si è tenuta la cerimonia conclusiva del Concorso “Miglior Lettore” che, giunto alla sua XXIV edizione, ha ricevuto, per il quinto anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento da parte del Ministero dell’ Istruzione, confermandosi come concorso nazionale. In scena tutti coloro che, con competenza, tenacia ed entusiasmo, hanno saputo cogliere l’occasione per scoprire passioni e talenti i quali, altrimenti, sarebbero rimasti inespressi, ma, anche, un’occasione per aprire un dialogo con se stessi e con gli altri, in uno scambio di emozioni che hanno inondato l’intera platea. Grande la partecipazione e numerosi gli alunni che sono giunti da diverse regioni d’Italia per disputare le prove semifinali e finali. Il “Miglior Lettore”, fiore all’occhiello dell’istituto “Capuana-Pardo”, è un concorso che non ha mai subito battute di arresto, nonostante la pandemia, ma si è adattato, in maniera flessibile, alle varie situazioni. Un concorso che, di anno in anno, cresce e si arricchisce grazie alle competenze dei promotori che sanno renderlo sempre attuale. Vitalità dovuta anche alla sua capacità di adattarsi ai tempi, modificando di volta in volta la propria fisionomia per rispondere alle mutevoli esigenze formative dei più giovani, senza mai venir meno ai suoi propositi originari: motivare gli alunni alla lettura stimolando la creatività e sviluppare le capacità linguistiche e comunicative. Alla base di tutto, la concezione della lettura come la chiave in grado di aprire la porta per decifrare ciò che, altrimenti, potrebbe apparire complicato e talvolta spaventoso, con la conseguente chiusura o rifiuto del nuovo e del diverso. La lettura, infatti, insegna ad essere aperti, pronti a trovare soluzioni, capaci di interpretare il mondo. Ma quest’anno il “Miglior Lettore” è andato oltre. Grazie al teatro, tematica cui la presente edizione è stata interamente dedicata, gli alunni hanno sperimentato un processo di trasformazione formativa del sé, scoprendosi capaci di realizzare i propri sogni, vivere le proprie paure, accedere all’inesauribile ricchezza dell’essere, manifestando il potenziale espressivo di cui ciascuno di essi è depositario. I ragazzi si sono accostati al teatro come protagonisti e, prendendo coscienza del proprio mondo interiore e del proprio corpo, hanno superato insicurezze e difficoltà, aprendosi all’accettazione dell’altro, attraverso la discussione e il dialogo partecipato. La libertà, che è tipica del teatro, ha consentito agli alunni partecipanti di attivare al massimo le energie ed esprimere tutto il loro potenziale. Anche in quest’occasione la scuola ha fatto centro, sviluppando quell’intelligenza creativa che è la base di tutti gli apprendimenti successivi. Giunti al termine, non resta che raccogliere i risultati e gioire!

Un evento all’insegna dell’eleganza, che ha concluso un iter concorsuale, molto complesso, portando alla proclamazione del Miglior lettore. Tutti i lavori presentati, spaziando dal teatro classico al contemporaneo, hanno implicato un notevole percorso interpretativo, giudicato dalla commissione esaminatrice, di grande spessore. Grande lavoro di squadra, diretto dal Dirigente dell’istituto, prof.ssa Anna Vania Stallone, coordinato dalle docenti referenti, le professoresse Marica Ardizzone e Ginetta Risalvato, e reso possibile anche grazie alla collaborazione di esperti di riconosciuto valore. Un particolare ringraziamento al regista Giacomo Bonagiuso, che ha curato la performance teatrale con la quale si è aperta la cerimonia “Il mondo salvato dai ragazzini”, frammento dell’omonimo testo di Elsa Morante, con la sapiente abilità di chi sa “tirar fuori” il talento di ciascuno. Contrapporre alla guerra definita “sub-umana” la capacità di usare le parole per risolvere i conflitti, è il suggerimento che il regista dà ai ragazzi in sala. Si rivolge a loro chiedendo di “innamorarsi delle parole” e agli adulti reclamando “spazi”, in cui poter far “risuonare le vibrazioni” che dai nostri giovani si propagano. Un momento magico, cosi è stato definito l’evento dal Sindaco della città di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano. Diversi gli interventi e gli apprezzamenti per il lavoro svolto. Un attestato di stima da parte del Ministero ancora una volta rinnovato tramite la presenza, in collegamento, dell’Ispettrice ministeriale, Dott.ssa Caterina Spezzano, che si è congratulata con la scuola per “aver saputo sviluppare negli alunni, anche in questa occasione, competenze trasversali”. La Dott.ssa Carmen Figliola, Vicario dell’Ufficio scolastico ambito territoriale di Trapani, si è poi complimentata con il Dirigente dell’istituto per avere contribuito a” rafforzare il connubio tra la cultura, in tutte le sue sfaccettature, e la scuola”. Ad impreziosire la cerimonia, la giornalista Chiara Putaggio, insegnante e scrittrice, dirigente della testata giornalistica Marsalalive.it, che ha lasciato un messaggio importante alla platea sull’importanza della parola e del dialogo “Ogni parola è un racconto, un’occasione per lasciare qualcosa a chi verrà”. Un ringraziamento particolare, da parte del Dirigente scolastico, va a tutti coloro che, a vario titolo, hanno permesso la realizzazione dell’evento, nonché agli studenti che vi hanno preso parte e ai docenti, che li hanno sapientemente guidati. Cala, così, è proprio il caso di dirlo, il sipario sulla XXIV Edizione del Concorso Miglior Lettore, con l’impegno e il vivo desiderio di ritornare ancora il prossimo anno, per continuare ad alimentare e a nutrire nei giovani l’amore per il libro e la lettura.

Si riportano qui di seguito gli esiti delle prove concorsuali.

PRIMI CLASSIFICATI

SEZIONE ESTERNA

Scuola Primaria

ISTITUTO COMPRENSIVO “TATTOLI DE GASPERI” CORATO (BA)

I vincitori della classe 5^ E (punteggio 20/20) Elicio Cristian, Mostromauro Matteo, Azzariti Francesco, Pecoraro Arianna, Tandoi Maria Chiara

Scuola Secondaria di I Grado

I.C.S. “G. MARCONI”, PALERMO (PA)

I vincitori della classe 2I^ E (punteggio 19/20) Abbate Sara, Attinelli Chiara, Chimera Dania, Cricchio Giulia, Tosini Micol

Scuola Secondaria di II Grado

LICEO CLASSICO MEDI LIVATINO – SAN MARCO DEI CAVOTI -BENEVENTO

I vincitori della classe 1^A (punteggio 19/20) Biondi Chiara, Fiaschi Ginevra, Fragnito Matteo, Tremonte Anita, Maddalena Miriam

PRIMI CLASSIFICATI

SEZIONE INTERNA

Scuola Primaria

PRIMARIA “Luigi Capuana”, CASTELVETRANO (TP)

I vincitori della classe 5^A ( punteggio18/20) Accardo Lara, Pirri Carlotta, Di Stefano Eleonora, Quarrato Damiano, Pizzo Dario

Scuola Secondaria di I Grado

SECONDARIA DI I GRADO “PARDO”, CASTELVETRANO (TP)

I vincitori della classe 2^D(punteggio 19/20) Palminteri Chiara, Marchese Giulio, Cuttone Martina, Ingrasciotta Francesco, Pavia Noemi.

AUTORE. Redazione