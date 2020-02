Se la passione per la vita militare è così forte che vorresti subito le stellette, anche se a tutti sembrerà così presto per una scelta così impegnativa, se la scuola che frequenti non ti da quello che speravi, le Scuole Militari possono offrirti una formazione culturale e militare di alto profilo.​

Puoi scegliere fra Liceo Classico e Liceo Scientifico nelle sedi di Napoli, Scuola Militare “Nunziatella”​ e Milano, Scuola Militare “Teulié​”​.

Entrerai in un “college” all’avanguardia nell’educazione dei giovani, la cui didattica mira a formare giovani responsabili, completi e forti di solidi strumenti culturali e sociali. Svilupperai lo spirito di gruppo con attività sportive e addestrative che esaltino i valori della solidarietà, dell’amicizia e della sana competizione.

Lingua straniera, Informatica, corsi di karate, judo, nuoto, scherma, equitazione ed inoltre atletica, pallacanestro, pallavolo, pallamano, vela, sci, roccia, difesa personale, lezioni di tiro, istruzione formale e sanitaria, normativa e regolamenti ed un campo estivo di tre settimane.

​Le Scuole Militari ti offrono due​ differenti percorsi di studio: liceo classico, liceo scientifico​. Ti aspettano tre anni intensi, che fanno la differenza: studio, addestramento militare, tanto sport. È anche previsto un corso intensivo di inglese, con stage estivo in Inghilterra.

I Licei Militari mettono a disposizione degli allievi laboratori scientifici, biblioteche, aule di informatica, aule multimediali di lingue, palestre, saloni da ballo e diverse sale per il tempo libero.

Perché frequentare la Scuola Militare?​

apprenderai i valori essenziali del lavoro di squadra: la cooperazione, la competizione, la capacità di agire con e per i compagni, la comprensione delle esigenze altrui;

potrai consolidare le virtù che rendono le persone più forti dentro: il rispetto, la lealtà, la fiducia, il rigore etico;

vivrai una straordinaria esperienza formativa che ti consentirà di vincere ogni sfida, sia che tu intraprenda la carriera militare che una professione civile.

