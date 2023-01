ASCOLTA L'ARTICOLO

Il 20 gennaio scorso presso la palestra del plesso di Scuola Secondaria di I grado “V. Pappalardo” si è concluso il Torneo di palla rilanciata, manifestazione giunta quest’anno alla sua XVII edizione, dopo due anni di sosta a causa delle misure anti COVID. Il torneo rientra tra i progetti di ampliamento dell’offerta formativa dell’I.C. “Lombardo Radice Pappalardo” e si è svolto secondo le regole del fair play, con un gioco ideato dai docenti della ex Scuola Media V. Pappalardo, che intendevano coinvolgere tutti gli studenti della Scuola Primaria con l’intento di educarli ai valori dello sport e sensibilizzarli al gioco di squadra, alla lealtà e al rispetto reciproco, principi necessari per una reale convivenza civile.

Protagonisti di tale iniziativa sono stati gli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie della città coinvolte dal mese di Novembre e qualificatesi nei tornei interni ai singoli Istituti, per svolgere la finalissima che ha avuto luogo nella palestra del plesso Pappalardo, con un torneo triangolare ed ottenendo grande successo tra i partecipanti. Il primo premio è stato assegnato dalla Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Barone, agli alunni della classe 5^ D del plesso “Ruggero Settimo”, mentre secondo e terzo classificato sono stati rispettivamente la 5^B del plesso “Capuana” e la 5^ B del plesso “Verga”.

Sentiti sono stati i ringraziamenti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosa Barone destinati a tutti i giovanissimi atleti dei diversi plessi delle scuole primarie castelvetranesi, compresi quelli che non si sono qualificati per la finalissima, alle docenti referenti dell’Istituto ospite, Francesca Centonze e Francesca Savaglio, organizzatrici del torneo, per l’impegno profuso nel seguire le diverse squadre, al prof. Francesco Rubbino, ex docente della scuola che ha prestato la propria opera in qualità di arbitro; infine ha espresso un caloroso ringraziamento per tutti i docenti referenti delle scuole che hanno allenato gli alunni, preparandoli allo svolgimento del torneo, per le colleghe Dirigenti che hanno autorizzato docenti e studenti e per i genitori presenti che consentono il rafforzamento dell’alleanza educativa Scuola- Famiglia. Nel saluto finale la Dirigente ha rimarcato l’importanza che l’attività fisica riveste nella crescita dei preadolescenti, motivo per cui l’Istituto mira in particolar modo a questo tipo di attività, incoraggiando i propri studenti con l’istituzione del Gruppo Sportivo studentesco della scuola e altre progettazioni che si svolgono in orario sia scolastico che extrascolastico con Docenti della scuola; inoltre ha sottolineato che trascorrere il proprio tempo libero praticando uno sport o svolgendo attività fisica, piuttosto che stando davanti uno schermo, aiuta tutti nel migliorare la socialità e la salute.

Ancora una volta l’I.C. Lombardo Radice Pappalardo dimostra il suo impegno nel trasmettere alle nuove generazioni il valore educativo e salutare dello sport, nell’ottica della costruzione di una società più corretta e civile.

AUTORE. Redazione