Concerto per la pace, martedì 9 agosto (ore 21,30) presso il teatro “Franchi-Ingrassia” di Triscina di Selinunte, organizzato dalla Pro Loco Selinunte. A esibirsi sarà la “Selinon orchestra”, 21 orchestrali e 6 vocalist, con la partecipazione dei maestri Nino e Michele Lentini. In scaletta, tra gli altri, brani tratti da celebri colonne sonore, composizioni di John Lennon e Zucchero Fornaciari. Oltre la musica sono previste letture di testi di Gianni Diecidue e un’estemporanea di pittura. «Portare in giro un messaggio di pace e di speranza, in questo momento storico, ci sembra il modo migliore per poter dare il nostro contributo alla causa», hanno detto i maestri Nino e Michele Lentini. «La Pro Loco Selinunte da sempre intende promuovere progetti culturali qualitativamente di spessore e proporre mix di arti che possano arricchire le manifestazioni». La serata sarà presentata da Bia Cusumano. La performance d’arte sarà a cura di Susanna Caracci. Informazioni e prenotazioni: 3395898056 oppure 3934379189.