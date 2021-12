ASCOLTA L'ARTICOLO

Musica, danza e solidarietà sono stati gli ingredienti del bel Concerto di Natale organizzato dalla sezione Fildis di Castelvetrano, che si è tenuto giovedì 23 dicembre 2021 presso la Chiesa di San Francesco di Paola .

Oltre all’esibizione degli artisti del panorama musicale nostrano, l’evento ha visto anche la partecipazione di una rappresentanza dei bambini della Junior Accademy-British di Castelvetrano con l’attività ‘Toy giving’ e del poeta castelvetranese, prof. Arturo Parrino .

Tanta armonia e un infuso di emozioni in un’ atmosfera di storia, fede e cultura e poi la

la magia del Natale, i doni in beneficenza, la meraviglia dei bambini, la musica dei nostri canti tradizionali, le poesie siciliane di un tempo.

L’ augurio per Barbara Vivona, presidente Fildis, è di poter trascorrere queste giornate di festa in serenità, trovando nuovi modi per stare vicini a chi amiamo.

” Il nostro regalo alla città è stato questo concerto, lo dedichiamo a tutti i partecipanti e alle loro famiglie. Ringrazio don Giacomo che ci ha ospitato, gli artisti che hanno composto in maniera impeccabile l’ensemble per il concerto e i due ballerini dell’ Accademia di danza e teatro di Elvira Biondo che, oltre a recitare, hanno eseguito una performance canora che ha accompagnato una deliziosa pantomima”.

Si è così riempita l’ultima casella del calendario solidale 2021 per la Fildis ,

con un augurio speciale di rinascita e di crescita personale e con l’auspicio che momenti come questi, trascorsi in compagnia, possano aiutare ad allontanare la tristezza e a portare un po’ di serenità e di gioia nelle nostre case.

