Gate 4 è un gruppo musicale divertente che crea entusiamo e partecipazione con brani musicali che uniscono due mondi: il vecchio e il nuovo.

Brani appartenenti al passato vengono rivisitati in chiave moderna, e i brani moderni vengono rivisitati in un contesto appartenente al passato.

Vecchie, nuove melodie e sonorità, sono ricche di piacevoli sorprese musicali eseguite in acustica e a cappella.

Il gruppo è composto da Rary Milani, Luca Fricano, Ornella Canale e Davide Fanni.

Informazioni generali sulle prescrizioni per il pubblico.

1- sarà obbligatorio per il pubblico usare la propria mascherina all’ingresso e all’uscita dall’area transennata e per tutti gli spostamenti all’interno della stessa;

2- non sarà obbligatorio l’uso della mascherina quando si è seduti al proprio posto, essendo gli spettatori distanziati e all’aperto;

3- il pubblico sarà invitato a mantenere il distanziamento di un metro dagli altri spettatori durate l’ingresso e l’uscita dall’area transennata;

4-i posti a sedere rispetteranno il distanziamento di un metro l’uno dall’altro, i congiunti potranno sedersi accanto;

5- sarà vietato l’ingresso agli spettatori in presenza di febbre o di altri sintomi riconducibili al coronavirus;

6- gli spazi in ingresso e in uscita saranno dotati di dispenser con disinfettanti;

7- la prenotazione del biglietto gratuito per assistere seduti agli spettacoli sarà online su www.quintosol.it ;

Per Info. 3930383355

8 – per assistere agli spettacoli sarà obbligatorio comunicare i propri dati di riconoscimento personale che verranno conservati in un registro elettronico per 15 giorni.

