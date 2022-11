Sono stati proprio questi elementi, nel corso degli anni, a dare una forte e precisa identità all’azienda stessa, la quale ha saputo svincolarsi ben presto dal mercato tradizionale per posizionarsi in un segmento dove la sartoria tradizionale incontra l’arte e il design. Titolare della Concadoro Tessile è Tommaso Concadoro, che sin da piccolo ha mostrato un forte interesse per l’arte ed una grande passione per il disegno. “È stata proprio questa mia grande passione che sento dentro che ha ispirato un mood tutto mio, spingendomi a creare delle vere e proprie collezioni tessili nei quali trovare una forte identità visiva” – racconta Tommaso.

Ma è dall’incontro tra Tommaso Concadoro e l’artista Silvia Gino che nascono le collezioni più ricercate. Così oggi l’azienda Concadoro Tessile è in grado di proporre, accanto alla tradizionale biancheria da letto, per la tavola e il bagno, o i tendaggi, una linea di accessori come borse, borselli e pochette, trovando un forte riscontro da parte del pubblico. “Ho iniziato a frequentare lo showroom e mi sono appassionata subito al tessile, mantenendo però una visione proiettata al mondo della moda” – racconta Silvia. “Ciò che ispira ogni nostra creazione è la voglia di tradurre su stoffa tutto il colore e il calore che la nostra Sicilia è in grado di offrire ed esprimere“.

E proprio la voglia di rendere omaggio alla Sicilia, ai suoi colori, alle sue texture e alle sue anime più profonde, portandola per mezzo dei prodotti tessili e degli accessori ovunque nel mondo ha spinto l’azienda Concadoro Tessile ad aprire un sito di e-commerce, disponibile su https://concadorotessile.it. Per festeggiare il lancio dell’e-commerce i primi 30 clienti riceveranno in regalo un meraviglioso strofinaccio in edizione limitata con stampe siciliane. La promozione è valida fino al 20 novembre 2022 a fronte di un ordine minimo di € 30,00, spese di spedizione escluse.