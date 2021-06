In un mondo in cui si parla tanto di abbattimento delle frontiere, di globalizzazione, di inclusione e integrazione, è spontaneo avvertire una sorta di curiosità verso il vicino, il diverso, il nuovo, ed è anche naturale sentirsi spronati dal bisogno di andare alla ricerca di ciò che è inesplorato e fonte di stimoli.

Oggi la Scuola è investita di un ruolo che comprende insieme l’imparare e il “saper stare al mondo”. Il setting di apprendimento è cambiato, è un ambiente vivo, interconnesso alla realtà globale, in cui al compito “dell’educare ad apprendere” si deve affiancare quello “dell’educare ad essere”. Insegnare le regole del living together è dunque per i docenti un compito ineludibile.

Nonostante le mobilità siano bloccate a causa della pandemia e le relative restrizioni, la prima annualità del progetto Erasmus, “Gamification in class: challenges and rewards”, si è svolta adattandosi alla fase attuale, rimodulata nelle sue linee programmatiche, consentendo, comunque, agli alunni delle classi quarte di fare esperienze formative nuove e significative.

Si sono svolti periodici online meetings con i partner europei della Lituania, Spagna, Turchia e Romania, creando importanti occasioni di confronto per l’Exchange of Good Practices, la solidarietà, la capacità di fare rete, la disseminazione con nuove modalità, la mobilità virtuale, gestendo attraverso la piattaforma lo scambio telematico delle informazioni.

Con lo sguardo aperto su un panorama internazionale si sono create frequenti occasioni di contatto e socializzazione, attraverso la condivisione di esperienze e proposte didattiche di vario tipo.

Gli alunni coinvolti hanno incontrato e si sono confrontati con gli studenti lituani della Zibai Primary School, gli spagnoli del Colegio Feyda, i turchi della Tutumluer Primary School, i rumeni dell’istituto Mircea cel Batran, sperimentando una nuova rete di relazioni veicolata dal web, ed esercitando le proprie competenze digitali tramite attività didattiche, riguardanti soprattutto inglese, matematica e scienze, spesso svolte in forma ludica all’interno della propria aula.

Il partenariato strategico per lo scambio di buone pratiche è di sicuro una delle più affascinanti azioni che compongono la KA2 del Progetto Erasmus+. Proiettati verso un contesto ampio che varca i confini e incentiva e favorisce il senso di appartenenza all’Europa, gli alunni italiani, lituani, spagnoli, turchi e rumeni hanno condiviso, “prendendosi per mano”, un percorso di crescita e conoscenza di sé e dell’altro.

Sin dalla fase iniziale del progetto si sono elaborate forme innovative di insegnamento/apprendimento, organizzando tasks di ludicizzazione, sempre condivise con gli altri Stati europei, anche attraverso i social media. Le nuove strategie didattiche hanno fatto sì che gli alunni si divertissero, che gli apprendimenti crescessero insieme alla consapevolezza che imparare può diventare un bellissimo gioco.

La condivisione di proposte, idee, metodi, approcci, iniziative ha scandito i momenti più importanti dell’anno scolastico, durante i quali gli alunni dei diversi Stati europei hanno creato solidi legami virtuali, facendo conoscere gli uni agli altri tradizioni, usanze, abitudini legati alla cultura della propria nazione.

Sono stati prodotti dei video: uno, in occasione delle festività natalizie, per lo scambio degli auguri, è stato realizzato con immagini avatar, in cui docenti e studenti si sono ritrovati fianco a fianco in una divertente performance di canto e ballo. Un altro, con la base musicale del Covid Jouer, riguardante l’emergenza sanitaria; altri video e foto per ricordare l’Holocaust Memorial Day, il Safer Internet Day, l’Earth e lo Europe Day.

Gli alunni si sono cimentati, inoltre, in DIY activities per la realizzazione di cartoline e biglietti d’auguri, in occasione della Pasqua, inviati ai compagni degli altri Paesi partner; hanno realizzato inoltre dei power point per far conoscere usi, costumi e tradizioni locali, esportando così in Europa alcuni proverbi ed espressioni idiomatiche del dialetto siciliano.

Molto gratificante è stato per gli insegnanti vedere gli occhi dei bambini tralucere di gioia e felicità ad ogni proposta ed organizzazione di attività formative nuove. Altamente positivi gli outcomes del progetto, il monitoraggio continuo che ha rilevato sempre una progressiva e significativa maturazione in termini di sviluppo di skills e competenze, apprendimento di nuove lingue, culture, stili di vita, apertura mentale.

La prima annualità del progetto si è concluso con la realizzazione di un video con la finalità di presentare la Scuola, la Città e il territorio circostante agli alunni e ai docenti degli altri Stati europei, con l’augurio che il prima possibile ci si possa incontrare in presenza.

Il Programma Erasmus+ costituisce un’esperienza di alto profilo e di vero arricchimento per la comunità scolastica: mette insieme studio, viaggi, conoscenze, interazione tra persone provenienti da contesti diversi, condivisione di esperienze ed emozioni; inoltre promuove una nuova grammatica concettuale, in cui si declinano valori come la tolleranza, l’inclusione sociale, il rispetto della diversità e si garantisce a ciascuno la possibilità di costruire un vero e proprio passaporto virtuale.

Il target dell’Istituzione scolastica, afferma la dirigente, prof. Maria Luisa Simanella, è quello di promuovere negli alunni la consapevolezza della propria identità interculturale e lo sviluppo di competenze che consentano a ciascuno di essi di esercitare il diritto di cittadinanza europea.

Maria Cristina Rizzo

docente referente progetto Erasmus+