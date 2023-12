Forse una lite tra persone nata fuori il centro commerciale “Belicittà” di contrada Strasatto a Castelvetrano e poi una persona a bordo di una Fiat Punto che è riuscita a entrare con l’auto all’interno del centro forse per inseguire qualcuno. Per fortuna si è evitato il peggio. È successo qualche ora addietro al centro commerciale che si trova nell’area artigianale di Castelvetrano. Su cosa si sia verificato effettivamente stanno indagando i carabinieri della locale Compagnia che stanno raccogliendo testimonianze e identificando alcune persone. (notizia in aggiornamento)

AUTORE. Redazione