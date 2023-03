ASCOLTA L'ARTICOLO

Un gruppo di dieci studenti della classe 4^ B Sistemi informativi aziendali dell’Istituto Superiore Ferrigno-Accardi di Castelvetrano è stato coinvolto per sei giornate in un’interessante attività di PCTO (ex alternanza scuola/lavoro) con la Banca d’Italia guidata dai tutors dott. Giuseppe Andolina, dott. Luca De Martino e dal professore Antonino Crimi. L’offerta dei percorsi si inserisce nell’ambito di un consolidato rapporto di collaborazione della Banca d’Italia con il Ministero dell’istruzione e si pone in continuità e sviluppo con le attività di educazione finanziaria che il Ferrigno-Accardi realizza in modo strutturato a partire dall’anno scolastico 2006/2007. I PCTO rappresentano soprattutto una metodologia didattica integrata alla formazione in aula, con la quale trasferire agli alunni conoscenze e abilità curriculari sviluppando nei giovani le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità.

La Banca d’Italia che opera sul territorio con una rete di 39 filiali è la banca centrale della Repubblica italiana; un istituto di diritto pubblico, regolato da norme nazionali ed europee. È parte integrante del sistema europeo delle banche centrali che ha la funzione di mantenere la stabilità dei prezzi e l’efficienza del sistema finanziario. La BdI contribuisce a migliorare le opportunità educative degli studenti attraverso l’educazione finanziaria, elemento indispensabile per una cittadinanza sociale e consapevole, anche con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze legate al contesto economico, sociale e geografico di appartenenza. L’attenzione alle esigenze formative delle giovani generazioni rappresenta una delle azioni prioritarie sul piano della responsabilità sociale, contribuendo allo sviluppo sociale e alla qualità della vita con iniziative concrete.

Questa esperienza ha permesso ai ragazzi di aprirsi al mondo del lavoro e della quotidianità capendo concretamente come funzionano ad esempio i moderni mezzi di pagamento, i relativi obblighi a carico dei proprietari di tali strumenti e le responsabilità della banca. Inoltre, anche attraverso simulazioni di truffe in rete (come spoofing e phishing) ed esempi di furti di carte di pagamento, gli studenti hanno appreso come e quando fare un eventuale ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), sperimentando così il lavoro svolto dalla segreteria tecnica di tale organismo.

Hai un problema con una banca o un intermediario finanziario? C’è l’ABF! L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. L’ABF, articolato in sette collegi operanti su base territoriale che decidono i ricorsi in base al domicilio dei clienti, è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti; non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Dopo alcuni incontri on line con i tutor, i ragazzi si sono recati presso la filiale di Palermo della Banca d’Italia per presentare e condividere un power point conclusivo relativo al lavoro svolto e hanno avuto la possibilità di confrontarsi anche con altri studenti che hanno realizzato la stessa ‘attività di PCTO. Quest’esperienza ha lasciato ai ragazzi del Ferrigno-Accardi più consapevolezza delle competenze che concorrono alla realizzazione professionale, li ha portati a consolidare le abilità di parlare in pubblico, di esprimersi e comprendere punti di vista diversi e a sviluppare pensiero critico e abilità integrate per la soluzione dei problemi.

AUTORE. Redazione