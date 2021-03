Nel provvedimento vengono ancora confermati i già conosciuti strumenti come il Reddito di emergenza, Reddito di Cittadinanza e i ristori. Il RdC verrà rifinanziato per un importo pari a 1 miliardo, visto il crescente numero di soggetti aventi diritto. «Cambia la disciplina del reddito di cittadinanza in una direzione, che consenta di non disincentivare la ricerca del lavoro – ha detto il Ministro del lavoro, Andrea Orlando – se una persona trova lavoro per 6 mesi non verrà interrotto il reddito di cittadinanza e, a fine periodo lavorativo, non dovrà più rifare la pratica per richiederlo nuovamente».