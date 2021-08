ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incontro pirotecnico con la scrittrice Catena Fiorello Galeano, che ha presentato il suo ultimo romanzo, «Amuri», ha fatto calare il sipario sulla quarta edizione del «Sikano fest», la rassegna di libri, teatro e musica organizzata dal Comune di Santa Ninfa con il supporto di vari enti, tra i quali la Rete museale e naturale belicina e la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa». Un libro, quello di Catena Fiorello, pienamente in sintonia con il tema scelto per questa edizione del festival: «Sicilia: partenze, approdi, ripartenze».

Sul palco, a conversare con l’autrice sono stati i giornalisti Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano. L’accompagnamento musicale è stato curato da Mimmo Nicastro (chitarra), Vincenzo Nicastro (basso e batteria) e Anita Alluigi (voce), che hanno eseguito alcuni brani della tradizione musicale siciliana. Donne, amori, passioni al centro del romanzo della Fiorello, che è anche la storia di un percorso alla ricerca di sé ed un inno al cambiamento possibile, attraversando il dolore per rinascere a nuova vita.