Passaggio di consegne al Comune di Santa Ninfa tra l’ormai ex dirigente del settore Affari generali e servizi alle persone e alle imprese, Gaspare Quartararo e il nuovo responsabile Alessandro Errante Parrino, da pochi mesi in servizio a Santa Ninfa e da pochi giorni nominato dal sindaco Giuseppe Lombardino dirigente dell’area amministrativa dell’ente. Quartararo, che era “in prestito” dal Comune di Menfi e ha retto il settore degli Affari generali per due anni e mezzo, è andato a dirigere l’area dei Servizi alla persona al Comune di Marsala. Errante Parrino, invece, è al suo primo incarico da dirigente, dopo aver vinto pochi mesi fa il concorso di funzionario amministrativo bandito dal Comune.

A Quartararo è giunto il ringraziamento del sindaco per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo: «Si è dimostrato – ha detto il sindaco Lombardino – un dirigente preparato e scrupoloso, sempre pronto a trovare le soluzioni adeguate ai problemi più complessi». Il sindaco ha infine augurato buon lavoro al neo-dirigente Errante Parrino: «È giovane, ma dimostra di conoscere molto bene norme e procedure. Sono certo – ha aggiunto – che sarà molto utile al funzionamento della macchina amministrativa».

AUTORE. Redazione