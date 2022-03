ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Segretario comunale di Castelvetrano Gabriele Pecoraro dal 1° marzo ha lasciato l’incarico. Da quando si è insediata l’Amministrazione comunale guidata da Enzo Alfano è il terzo Segretario che lascia: lo fece Rosalia Di Trapani che era stata chiamata dalla Commissione straordinaria ed è poi rimasta per i primi mesi di amministrazione del sindaco Enzo Alfano. Poi nel 2019 fu scelta dal sindaco la dottoressa Valentina La Vecchia alla quale, nel 2021, lo stesso primo cittadino revocò l’incarico per mancanza di collaborazione con la Giunta. Il 1° aprile 2021 si è insediato come Segretario Gabriele Pecoraro che ora ha lasciato Castelvetrano andando a ricoprire il ruolo di Segretario comunale a Sambuca di Sicilia. Per il Comune di Castelvetrano è stato già pubblicato un avviso per la sede vacante ma dei candidati nessuno è stato scelto dal primo cittadino che, a sua volta, ha chiesto alla Prefettura di Palermo l’assegnazione di un Segretario. Attualmente le funzioni di Segretario in Comune vengono svolte dal vice Giuseppe Palmeri.

AUTORE. Max Firreri