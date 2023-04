ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche gli abitanti di Poggioreale andranno al voto il prossimo 28 e 29 maggio per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. E anche se la campagna elettorale non è entrata ancora nel vivo, c’è già il primo candidato ufficiale. Si tratta di Carmelo Palermo, 57 anni, docente del Miur, attualmente collaboratore del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Già assessore e vice sindaco, Palermo è sostenuto dalla lista civica “Rinascimento per Poggioreale”, espressione di un’ampia coalizione nella quale sono confluiti, oltre ai partiti tradizionali, rappresentanti delle professioni, dell’imprenditoria e dell’associazionismo. Non si ricandiderà, invece, il sindaco uscente Girolamo Cangelosi.

AUTORE. Redazione