E’ stata completata la rete dell’emergenza/urgenza tamponi molecolari dell’Asp di Trapani. Infatti, con l’installazione nell’ospedale di Pantelleria di uno strumento per l’esecuzione dei tamponi molecolari “rapidi” (esito entro 90 minuti), tutte le unità operative di Patologia Clinica dei presidi ospedalieri del territorio dove è presente un reparto di Pronto soccorso (Trapani, Marsala, Alcamo, Castelvetrano, Mazara del Vallo), risultano, oggi, dotate della necessaria strumentazione per l’esecuzione dei tamponi molecolari cosiddetti “rapidi” per differenziarli dai tamponi molecolari classici eseguiti in PCR Real Time.

La tempestività del risultato dei tamponi molecolari “rapidi” tramite tampone nasofaringeo, consente di determinare la diagnosi di Covid19 in tempi ridotti nei pazienti sottoposti ad un primo controllo in Pronto soccorso, in coerenza con le misure anti contagio previste dalle ordinanze del Ministero della Salute e dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

In particolare, con l’installazione di uno di questi strumenti presso il Laboratorio del P.O. di Pantelleria che consente la verifica del test in 90 minuti, si evita il trasferimento dei campioni sulla terraferma nei presidi di Trapani e Marsala, e si riducono al massimo i disagi dei pazienti legati all’attesa dell’esito del test.

Soddisfazione ha espresso il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà per il lavoro quotidianamente condotto da Mariano Lucchese, responsabile dell’U.O.C. Patologia Clinica, per definire il potenziamento dei servizi diagnostici, arma indispensabile per la lotta al virus.

Attualmente, infatti, tutti i tamponi eseguiti in provincia di Trapani (circa 500 test molecolari giornalieri), vengono processati nei due centri Hub di Trapani e Marsala.