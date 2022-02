ASCOLTA L'ARTICOLO

Nella giornata del 17 febbraio 2022 ha avuto luogo, in modalità videoconferenza, un seminario di formazione “Strategie per la costruzione della competenza ortografica nella scuola primaria”, in collaborazione con l’associazione DISLEGO. Docente formatore la dott.ssa LUCIANA VENTRIGLIA, specializzata in Pedagogia Clinica e autrice di articoli e testi sulle difficoltà di apprendimento e sui bisogni educativi speciali. I docenti si scontrano ogni giorno nella pratica quotidiana, con problematiche legate all’apprendimento.

Una formazione adeguata permette l’individuazione precoce di specifici disturbi e, favorendo l’attuazione di interventi didattici e riabilitativi, può limitare eventuali problematiche e conseguenze negative che i bambini potrebbero sperimentare, sia in termini emotivi che di apprendimento. Grande partecipazione da parte del personale docente dell’istituto ma anche da parte di insegnanti di altre scuole, non solo della provincia di Trapani, ma anche di altre regioni.

La dirigente dell’istituto, prof.ssa Anna Vania Stallone, ha, infatti, voluto estendere l’invito alla partecipazione aprendo la piattaforma a più utenti possibili che hanno apprezzato non solo il valore formativo del seminario ma anche la disponibilità alla condivisione. Conoscenza delle diverse tipologie di errore e la loro evoluzione, osservazione sistematica, monitoraggio, strategie efficaci (plurisensorialità-aggancio mnemonico), mediatori didattici, questi alcuni dei temi su cui si è focalizzato l’incontro con il fine ultimo di suggerire strategie didattiche e percorsi diversificati affichè la scuola possa essere un luogo di apprendimento davvero per tutti.

