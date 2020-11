«La prima volta che venni giù per amore non sono poi così rimasto colpito ma dopo….». Dopo è successo il colpo di fulmine: è così che Gianluigi Corsi, 61 anni, si è innamorato di Marinella di Selinunte, al punto tale che, qualche anno fa, ha comprato casa e, quando può, scende giù in Sicilia per godersi le bellezze di Selinunte. Gianluigi Corsi è commercialista e vive a Lodi ed è stato lui a donare al ristorante “La Pineta” di Marinella di Selinunte un defibrillatore. Lo strumento rimarrà custodito presso il ristorante ma sarà al servizio di quanti frequentano il lido de “La Pineta” e la spiaggia libera della zona.