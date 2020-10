Tramite i social, il Comune di Castelvetrano lancia un APPELLO per i giorni 1 e 2 Novembre: “Cari concittadini, i giorni 1 e 2 novembre sono due giornate rivolte a coloro che non sono più con noi, nel ricordo di chi abbiamo in questo luogo, a loro dedichiamo la tradizionale visita al Cimitero.

Quest’anno però abbiamo l’incertezza Covid 19 da affrontare e gestire e, come abbiamo fatto per tanti aspetti della nostra vita, occorrerà porre in essere anche in questi due giorni un cambiamento della nostre abitudini. Salvo l’emanazione di ulteriori restrittivi D. P. C. M. o Ordinanze regionali, vi invitiamo dunque ad ANTICIPARE nelle giornate precedenti la visita ai vostri cari, evitando di andare, se possibile, nelle due date indicate.

Per coloro che invece andranno INVITIAMO a sostare non oltre un’ora, ad evitare assembramenti, a mantenere rigorosamente il distanziamento fisico e la mascherina. Le quattro entrate del Cimitero saranno vigilate dalla CROCE ROSSA ITALIANA, che chiamata a collaborare con il nostro Comune, ha dato la propria disponibilità nel coadiuvare le pattuglie della PM nella gestione del flusso previsto. Sicuri che comprenderete le difficoltà del momento che stiamo attraversando, ricordiamo che tutti siamo chiamati a fare la nostra parte responsabilmente.

Infine facciamo presente che anche presso il Cimitero è attiva la raccolta differenziata che, nel rispetto del decoro del luogo, invitiamo a seguire con scrupolo. Per agevolare il flusso delle visite, a breve, saranno comunicati gli orari che verranno adottarsi per l’1 e il 2 novembre, nonché nelle giornate precedenti”