Il Comitato dei Genitori di Castelvetrano, nell’ottica di voler contribuire fattivamente al miglioramento dell’attuale dotazione di attrezzature didattiche e/o di supporto alle attività gestionali delle scuole del territorio, rende noto che ha deliberato di voler attribuire il ricavato delle somme raccolte in occasione della festa di natale (realizzata nel mese di Dicembre 2019 nei locali del Circolo della Gioventù), in quote uguali ai tre Istituti Comprensivi presenti sul territorio.

In particolare, con la somma spettante all’I.C. CAPUANA -PARDO, è stato possibile acquistare UNO STEREO completo con tutti gli optional che è stato donato all’Istituto Comprensivo Capuana Pardo, per la scuola dell’infanzia. “È stato un altro momento bellissimo ed emozionante vedere i piccoli felici e festanti al momento di ricevere il dono e impazienti di aprire il loro regalo, hanno dichiarato Lina Stabile, Veronica Apollone e Caterina Di Maio che stamattina, a sorpresa, hanno consegnato il dono ai piccoli. Ringraziamo per la collaborazione la Dott.ssa Vania Stallone e tutto il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo CAPUANA-PARDO.

Il Comitato Genitori