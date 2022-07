Un campionamento delle acque per conoscere lo stato di salute del fiume Belìce. È quanto ha fatto il CISS ONG, partner del progetto Start-up Belice negli scorsi mesi e che martedì mattina, proprio all’ingresso principale della Riserva naturale orientata foce del fiume Belìce di Selinunte, verranno illustrati. «Il campionamento – spiega Valeria Ferrante – è avvenuto in tre punti significativi del fiume per monitorare l’impatto antropico derivante perlopiù da attività agricole-industriali. Siamo partiti da una zona in cui l’impatto è minore per arrivare fino alla foce, in cui confluiscono le acque reflue, quindi l’impatto antropico è maggiore».