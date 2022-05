ASCOLTA L'ARTICOLO

Tendenze, regole e modi di frequentarsi sono cambiati nel corso del tempo. Ad esempio, alcuni di voi ricorderanno come nella seconda metà del 20° secolo i giornali pubblicassero spesso annunci di possibili incontri con numeri di telefono. Qualcuno ricorderà anche com’era l’amicizia quando ci si inviava messaggi di testo. Ora non stiamo parlando di email, ma di vere e proprie lettere scritte a mano.

È abbastanza ovvio che il modo di conoscersi e uscire con qualcuno sia fortemente influenzato da fattori esterni. Ad esempio, lo sviluppo della tecnologia, la crescita della popolazione mondiale, l’urbanizzazione attiva, ecc. Uno dei nuovi fattori per lo sviluppo del mondo degli appuntamenti online è stato la pandemia Covid-19 e tutto quello che ne è conseguito.

Oggi abbiamo deciso di dare un’occhiata a come sono cambiati gli appuntamenti nel contesto della pandemia di coronavirus e cosa sono diventati nella nuova realtà. Dopotutto, ci sono stati numerosi cambiamenti, e molto significativi.

Cambiamenti nel campo degli appuntamenti che non possono essere ignorati

Meno pressione dalle persone attorno in riguardo alla vita personale

Se sei single da un po’, probabilmente hai subito questo tipo di pressione. Quelli intorno a te ti ricordano costantemente che è tempo di creare una famiglia, pensare al futuro, ai bambini e così via. Internet è molto più di larghe vedute in questo senso. Qui non interessa quali progetti tu abbia per la tua vita futura. Se vuoi fare nuove conoscenze o cercare un amore puoi farlo. Se non vuoi, questo è un tuo diritto.

Anche sul Web nessuno ti metterà fretta. Se hai incontrato una persona interessante, questo non significa che devi organizzare immediatamente un appuntamento e iniziare una relazione. No, hai tempo per comprendere tutto, pensare alle prospettive e solo dopo fare ulteriori passi. Nessuna pressione!

Aumento dell’interesse per gli appuntamenti online

Questo paragrafo è una continuazione diretta del precedente. Prima della pandemia, gli utenti di siti Web, app di appuntamenti e roulette di chat hanno cercato di spostare la comunicazione da online alla realtà il prima possibile. Ora non c’è tanta fretta. Tutti capiscono perfettamente che non c’è bisogno di correre. Invece di un appuntamento dal vivo organizzato in fretta, è meglio incontrarsi online per la prima volta.

Tutto ciò di cui hai bisogno è già stato creato per gli appuntamenti online: piattaforme e servizi convenienti. Ad esempio, puoi utilizzare soluzioni classiche come Skype, Viber, WhatsApp e altre. Ce ne sono abbastanza per una comunicazione piacevole con un interlocutore da quasi qualsiasi parte del mondo. La cosa principale è l’accesso a Internet e una connessione stabile.

Non cercare solo l’anima gemella tra i servizi di incontri, ma anche nuovi amici

Prima della pandemia, nessuno considerava seriamente i siti di incontri come piattaforme per trovare nuovi amici. La maggior parte stava cercando un’anima gemella qui. Con le restrizioni del coronavirus in essere e a causa alla mancanza di comunicazione dal vivo, molti hanno rivisto radicalmente la loro opinione nei confronti dei servizi di incontri e hanno iniziato a usarli come strumenti per ampliare la propria cerchia di contatti. Come si è scoperto, decine di migliaia di persone sono interessate a trovare nuovi amici e non solo un nuovo amore.

Le chatroulette — Camsurf, ChatRoulette, ChatRandom, Videochat-IT.com e altre — hanno significativamente attirato l’attenzione degli utenti di Internet. Hanno permesso di incontrare e comunicare con nuove persone il più rapidamente possibile, senza perdite di tempo. Contestualmente, molti siti analoghi di ChatRoulette consentono di impostare parametri chiave per la ricerca di interlocutori: sesso, età, geolocalizzazione, interessi e così via. Bastano pochi click e il sistema trova l’interlocutore che meglio si adatta ai parametri specificati. Oppure puoi non utilizzare impostazioni aggiuntive, ma affidarti completamente al caso. Chat roulette: sono sempre conoscenze inaspettate e interessanti!

Aumento della longevità delle relazioni a distanza

Secondo il Center for the Study of Long Distance Relationships, più di 14 milioni di coppie negli Stati Uniti da soli vivono una relazione del genere. Quasi il 33% di loro sono studenti costretti a vivere in diverse città e stati per poter ottenere un’istruzione in università selezionate.

Prima della pandemia, circa il 40% di tutte le relazioni a distanza finiva con una rottura, ma ora questa cifra è notevolmente ridotta. Le persone nelle condizioni attuali sono pronte a sopportare la separazione e ad aspettare un nuovo incontro. Tutti capiscono che prima o poi tutto si risolverà e si tornerà di nuovo insieme.

Pronto per passare da online alla vita reale

All’inizio del 2020, quando l’incidenza del Covid-19 era alle stelle e non esisteva ancora un vaccino efficace, il 50% delle persone ha riferito di non essere pronto per incontrare persone nella vita reale conosciute in Internet, e il 30% ha persino affermato che non sarebbe andato agli appuntamenti fino a quando la pandemia non fosse completamente finita. Ora la situazione è migliorata molto. I vaccini hanno già dimostrato la loro efficacia, il numero delle persone vaccinate cresce ogni giorno e le restrizioni legate alla quarantena stanno gradualmente scomparendo. Di conseguenza, sempre più persone sono pronte a passare dagli incontri online a quelli dal vivo, incontrandosi di persona e continuando a comunicare nel mondo reale.

Analisi dettagliata dell’interlocutore prima di un vero incontro

Nonostante la tendenza precedente, non si sente ancora la necessità di passare in fretta dagli incontri online alla vita reale, e non è necessario. I nostri contemporanei preferiscono conoscere meglio l’interlocutore nella fase della comunicazione su Internet e non fare passi affrettati. Gli appuntamenti online sono diventati un luogo comune e la comunicazione nella roulette della chat video è diventata una tendenza diffusa. Tutti sanno bene che più conoscono l’interlocutore prima del primo appuntamento dal vivo, più è probabile che questo incontro alla fine abbia successo. Ti sconsigliamo di correre. Vai su almeno 3-5 incontri video prima di incontrare qualcuno dal vivo.

Maggiore enfasi sugli interessi comuni durante la ricerca di persone nuove

Naturalmente, in tanti guardano ancora all’aspetto fisico nella ricerca di potenziale partner. Ma stiamo assistendo a una tendenza positiva: un’enfasi su interessi e preferenze comuni. I nostri contemporanei capiscono che un bell’aspetto non è garanzia di una relazione felice. Alla ricerca di uno spirito affine! Per questo esistono già tanti servizi di incontri online a tema e altamente specializzati. Ad esempio, puoi trovare un sito/app di incontri per vegetariani, gay, amanti degli animali domestici, persone interessate all’astrologia e così via. Come mostra la pratica, è molto più facile trovare nuovi amici e un’anima gemella qui che su siti più famosi come Tinder o Badoo.

Riepilogo: altre modifiche in arrivo

Ora siamo sull’orlo di un’era post-COVID, in cui la situazione si sta gradualmente normalizzando, ma la vita precedente è ancora lontana. In questo momento, ci saranno sicuramente molti altri cambiamenti nel settore degli incontri online e le ragioni sono diverse:

Milioni di persone in tutto il mondo hanno apprezzato i vantaggi degli incontri online e non hanno fretta di tornare agli appuntamenti dal vivo. Siti/applicazioni di incontri e chat casuali vengono attivamente modernizzati e sviluppati, offrendo funzionalità sempre più uniche e utili. Il numero di utenti di siti di incontri continua ad aumentare, nonostante la pandemia stia gradualmente svanendo.

La maggior parte dei cambiamenti nel settore degli appuntamenti online sono davvero positivi. Le tendenze negative possono essere contate sulla punta delle dita. Si tratta di un aumento dei prezzi degli abbonamenti a pagamento su alcuni siti e di un aumento del numero di persone poco raccomandabili su siti con scarsa moderazione ma, in generale, niente di critico.

Continueremo sicuramente a seguire gli aggiornamenti e le innovazioni per condividere le informazioni più rilevanti e aiutarti a ottenere il massimo dai siti di incontri online!