Il panino con le panelle è un classico della cucina di strada siciliana. Un panino farcito con farinata di ceci fritta e servito con qualche goccia di limone come condimento. Una gustosa ricetta vecchia oltre mille anni. Gli arabi macinavano i ceci per ricavarne una farina da mescolare all’acqua. L’impasto così ottenuto si cuoceva fino a che non diventava una sorta di polenta e poi si lasciava raffreddare in contenitori cilindrici. I panellari di Palermo affinarono la ricetta aggiungendovi semplicemente sale, pepe e frittura.

Il panino con le panelle è diventato lo street food siciliano più tipico che ci sia. Tutti, o quasi, amano pane e panelle; da Pirandello a Sciascia, anche i grandi maestri della letteratura italiana si sono pappati questa specialità per le strade di Palermo.

