Il settore del gioco d’azzardo continua a essere in forte crescita e ad attrarre un pubblico sempre più composito. Questa espansione è ben visibile anche online: se, infatti, il fascino esercitato dal luogo fisico rimane impareggiabile, va sottolineato come la fruizione digitale dei giochi rappresenti spesso una modalità più semplice e pratica di accedere al mondo dei casino. In questo contesto, gli operatori storici del settore hanno ampliato i propri cataloghi per cercare di rimanere al passo con le nuove esigenze degli utenti, ma vengono sempre più spesso insidiati da piattaforme con meno “storia”, ma con le stesse identiche ambizioni. Se l’offerta dell’ online casino italia appare sempre più ricca, per gli utenti meno avvezzi al gioco può non essere semplicissimo riuscire a valutare adeguatamente l’affidabilità di un sito. In questo articolo, proponiamo qualche suggerimento per individuare i casino online più affidabili.

Le licenze come forma di garanzia

Si può partire da qui: quando un sito di gioco online possiede le licenze per operare, significa che si tratta di un sito sicuro e affidabile. In Italia, questo tipo di autorizzazione formalmente concessa dallo Stato italiano all’operatore del settore è spesso nota come licenza AAMS, dall’acronimo di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. A onor del vero, si tratta di una denominazione datata, perché l’ente AAMS è stato assorbito qualche anno fa dall’ADM, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ed è per questo che, di fatto, si intende la stessa cosa quando si parla di licenza AAMS o licenza ADM. Tuttavia, il cambio di nome dell’ente non ha modificato la sostanza: i requisiti per ottenere l’autorizzazione sono stringenti e i controlli a cui vengono sottoposti gli operatori sono frequenti, per cui si tratta di una prima importante forma di garanzia. Il sito dell’ADM contiene l’elenco dei siti autorizzati, per cui, in caso di dubbio o di timore che si tratti di una licenza finta, è opportuno dare un’occhiata. Qualora dovesse mancare, si renderebbe necessario verificare la presenza di una licenza europea: esattamente come quelle italiane, esse permettono al giocatore di vivere un’esperienza di gioco sicura.

I passi successivi

Nonostante l’importanza delle varie autorizzazioni, ci sono altri elementi che aiutano a distinguere un casino online affidabile da uno meno sicuro. Un altro consiglio, per esempio, è quello di controllare i metodi di pagamento e riscossione delle vincite, di solito ben spiegati in alcune sezioni del sito o nelle FAQ. In prima battuta, è opportuno verificare che la piattaforma consenta di depositare denaro con la modalità che si intende utilizzare. Se il sito è generoso da questo punto di vista, molto probabilmente si tratta di un operatore affidabile. Attenzione, però, a eventuali commissioni sui prelievi da effettuare dopo le vincite e alle tempistiche per l’effettivo accredito sul conto: le prime non dovrebbero esistere, le seconde non dovrebbero essere troppo più dilatate rispetto ai normali “tempi bancari”. Oltre a frustrare l’esperienza complessiva di gioco, questi due aspetti possono anche suggerire che il sito non sia troppo affidabile.

Recensioni e assistenza

Il web, comunque, permette facilmente di farsi un’idea sulla reputazione complessiva di cui gode una piattaforma, leggendo commenti e recensioni di chi ha già testato il sito di gioco: una rapida ricerca, infatti, può aiutare a tracciare un quadro generale. Uno degli elementi più importanti è quello dell’assistenza: i siti più autorevoli e affidabili permettono all’utente di scrivere in chat in ogni momento della giornata, spesso di interagire anche in più di una lingua. In virtù del fatto che chi gioca lo fa con soldi reali, è fondamentale la presenza di un modo rapido ed efficace per raggiungere il servizio clienti e risolvere prontamente eventuali problemi. Oltre alla live chat, però, non dovrebbe mancare la possibilità di contattare via mail ed, eventualmente, telefono.

I provider e l’aspetto grafico

I provider sono i fornitori dei giochi presenti su una piattaforma online. Le software house sono numerose e, come sempre, non tutte offrono un servizio dello stesso livello: occhio, quindi, anche all’aspetto grafico, che non soltanto è sintomo delle competenze tecniche di chi gestisce materialmente il sito, ma è anche un elemento da non sottovalutare, perché grafiche poco pulite e confusionarie possono anche condurre a giocate “involontarie” e a spese maggiori rispetto a quelle volute.

In sintesi

In generale, prima di scegliere un sito è opportuno verificare che esso sia affidabile, ma anche che possa rispondere alle proprie specifiche esigenze sotto tutti i punti di vista: per un’esperienza di gioco piacevole, questo è un tema cruciale.

AUTORE. Claudia Bianco