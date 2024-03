Due ore in redazione per conoscere il giornale, come funziona, come si muovono i giornalisti, i collaboratori e cosa ci sta dietro una notizia. Cinque ragazze del gruppo “Reparto” degli scout Agesci “Castelvetrano 1” ieri sono stati ospiti nella nostra redazione dove hanno incontrato l’editore Flavio Leone, il direttore Max Firreri, la giornalista Patrizia Vivona e i collaboratori. Giuliana Sieli, Daria Cascio, Matilde Santagelo, Karol Sciré e Anita Barbera, all’interno del loro percorso scout, stanno sviluppando un progetto legato al giornalismo, con l’obiettivo, a fine anno, di pubblicare un giornalino degli scout di Castelvetrano. Ecco perché hanno scelto CastelvetranoSelinunte.it per conoscere un mondo a loro nuovo, appunto quello del giornalismo. Per due ore le cinque ragazze hanno posto domande ai componenti la redazione: quali argomenti hanno più visualizzazioni, l’utilizzo delle foto in un servizio giornalistico, quali regole deve seguire un cronista nello scrivere un articolo, come lavora e si coordina la redazione con a capo il direttore.

Il nostro direttore Max Firreri e la redattrice Patrizia Vivona hanno spiegato, anche mostrando praticamente i passaggi in gestionale, come si costruisce un servizio giornalistico. Il direttore ha tenuto a puntualizzare anche la responsabilità del giornalista nell’utilizzo degli strumenti multimediali a supporto degli articoli: dalle foto ai video, alle dirette sui social. Questo, soprattutto, quando si trattano fatti di cronaca o che interessano minori: «Il cronista deve sapere che oltre il diritto di cronaca sacrosanto c’è il rispetto della persona – ha detto Firreri – e questo riguarda non solo il soggetto coinvolto nel fatto di cronaca ma anche i familiari».

