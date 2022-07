ASCOLTA L'ARTICOLO

Le scommesse sportive sono associate esclusivamente ai fine settimana, ai soldi facili e alla brillantezza della fortuna. Da un lato, questo può essere vero se si utilizzano siti online per scommesse affidabili, ma dall’altro esiste quella che viene definita dipendenza dal gioco d’azzardo. Evitarla può aiutarvi a scommettere in modo responsabile.

Dipendenza da gioco d’azzardo: Perché è pericolosa?

La dipendenza da gioco d’azzardo è la tendenza incontrollata a giocare d’azzardo. Questo termine viene utilizzato quando una persona diventa dipendente dai giochi da casinò, ma anche chi scommette sugli sport è a rischio.

I segni della dipendenza dal gioco d’azzardo possono essere diversi, i più comuni includono:

Restringimento della sfera di interessi: giocare sui siti online per scommesse diventa l’hobby principale e il senso della vita;

diventa l’hobby principale e il senso della vita; Alienazione dalla cerchia di comunicazione abituale: parenti, amici, colleghi;

Disagio psicologico, irritazione, smarrimento quando la pausa nelle scommesse diventa lunga e sollievo quando si riesce a giocare;

Incapacità di fermare il gioco, desiderio di rivincita a tutti i costi.

Chi scommette sullo sport non diventa necessariamente dipendente dal gioco d’azzardo, anzi è un caso raro e sfortunato. La dipendenza dal gioco può essere pericolosa e portare a grosse perdite. Per evitare che ciò accada, è bene attenersi alle regole del gioco d’azzardo responsabile.

Regole del gioco d’azzardo responsabile

Il gioco d’azzardo responsabile è un approccio alle scommesse in cui il giocatore è protetto dalla dipendenza. Queste sono anche le regole che i siti online per scommesse creano per tenere gli utenti al sicuro dai problemi e garantire loro un tempo libero divertente e interessante, oltre a un atteggiamento responsabile nei confronti delle scommesse.

Per il giocatore, le regole per giocare in modo responsabile sono le seguenti:

Trattare le scommesse come un hobby. L’errore di molti principianti è cercare di guadagnare subito con le scommesse. Questo porta al desiderio di vincere a tutti i costi e, a sua volta, porta alla dipendenza. La mentalità migliore per scommettere con successo è quella di tenere a mente che si tratta principalmente di un hobby e di un modo di svagarsi.

Controllare le spese. Ci sono molti modi per farlo: controllare le spese, evitare di giocare con il denaro necessario per vivere, ma il modo più semplice per mantenere i limiti nelle scommesse sportive è quello di costruire un bankroll in anticipo. Si tratta della somma di denaro che un giocatore può permettersi di spendere per le scommesse. Non superarlo mai a spese del proprio denaro, ma solo a spese delle vincite.

Fare delle pause. Il gioco responsabile implica che il giocatore limiti il tempo delle scommesse, in modo che questo hobby non si consumi per tutta la vita. Il tempo specifico che ogni giocatore sceglie per sé, se il rispetto dei limiti non funziona, è motivo di preoccupazione.

Mantenere il buon senso. Questo include non solo il giusto atteggiamento, ma anche il fatto che un giocatore si rifiuti di scommettere quando è ubriaco o in una situazione in cui i nervi sono logori e tutto è visto sotto una luce nera.

Strumenti per il gioco d’azzardo responsabile

I siti online per scommesse offrono strumenti per assicurarsi che i giocatori seguano le regole:

Statistiche delle scommesse. I giocatori possono vedere quali scommesse hanno piazzato, quali sono finite in perdita e quali in vincita. Grazie a ciò, gli utenti responsabili possono analizzare il loro gioco e, se qualcosa va storto, modificare la strategia.

Dati dell’account. Si tratta di uno degli strumenti più essenziali per il monitoraggio del gioco. La somma di denaro persa e vinta in un certo periodo di tempo: è questo che darà a ogni giocatore la possibilità di verificare onestamente se stesso e capire se le scommesse sono diventate un problema.

Limiti di scommesse e di deposito. Molte società di scommesse consentono ai giocatori di stabilire dei limiti al tempo che possono trascorrere sul sito e dei limiti ai depositi per giorno o per mese.

Dopo tutto, il gioco d’azzardo responsabile è costituito dalle regole di base delle scommesse, che a volte possono essere ancora più significative delle strategie finanziarie vincenti.

AUTORE. Claudia Bianco