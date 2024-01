Come potare una pianta? Quando potarla? Quali tecniche usare? Se ne parla nei corsi di formazione organizzati dalla Scuola potatura olivo che si svolgeranno a Salaparuta e Mazara del Vallo e a Sciacca nell’Agrigentino. Si tratta di eventi rivolti sia agli amatori che curano piccoli appezzamenti e vogliono imparare le basi di una corretta gestione ma anche ai professionisti desiderosi di aggiornare le proprie conoscenze nel settore olivicolo. Quello del potatore è un mestiere oramai praticato da pochi agricoltori e sono tanto ricercati per la potatura degli appezzamenti agricoli. Il corso che si terrà nel Trapanese – Salaparuta e Mazara del Vallo – è avanzato, cioè destinato a chi ha già fatto quello base. I partecipanti seguiranno, infatti, una fase pratica muniti di strumenti da lavoro come segacci e svettatoi telescopici esclusivamente manuali e opereranno sulle piante a gruppi di tre o quattro, seguiti dai docenti. Il corso a Salaparuta si terrà il 1° febbraio, a Mazara venerdì 2. A Sciacca, invece, il 3 e 4 febbraio. Informazioni: 3208053225.

AUTORE. Redazione