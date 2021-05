“Vieni a prendere un caffè con noi?” è il titolo dell’iniziativa che la Condotta Slow Food di Castelvetrano ha organizzato qualche giorno addietro. Seppur il caffè non è un tipico prodotto delle nostre zone, la Condotta ha invitato Giuseppe Lombardo, titolare di una piccola torrefazione di Campobello per approfondire la conoscenza del variegato mondo del caffè. L’iniziativa è stata molto particolare, proprio perché è stato un vero tutorial per tutti i soci collegati online. Ognuno da casa propria, con caffettiera moka e i lotti di caffè precedentemente distribuiti, ha potuto seguire la lezione tenuta da Giuseppe Lombardo che del caffè ha spiegato zone geografiche di produzione, concetto di caffè espresso e ha fatto vedere l’analisi visiva dei chicchi di caffè arabica e robusta. Non è mancata la degustazione, ognuno da casa propria. Tre le tipologie provate al palato: arabica, robusta, bio e miscele.