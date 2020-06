La puntura di zecca non è un fenomeno raro nell’uomo, in quanto l’habitat di questi parassiti comprende numerosi ambienti frequentati da questo come giardini, cespugli ed ambienti boschivi. Il morso di zecca che può sembrare una cosa molto pericolosa, in realtà non crea pericoli per la salute umana, almeno che questa non crea un’infezione.

Le patologie che possono seguire un morso di zecca vanno dalle infezioni locali (più o meno gravi) all’encefalite da zecca, la rickettiosi, la tularemia e la Malattia di Lyme.

La sua caratteristica è quella di approfondire il suo rostro sempre più nel sottocute man mano che passa il tempo, proprio per questo la zecca andrebbe rimossa il più precocemente possibile, in quanto con lo scorrere del tempo l’estrazione può risultare pericolosa e difficoltosa.Il consiglio per evitare ulteriori conseguenze è affidarsi a personale esperto evitando il fai da te.

La zecca non va mai schiacciata, in quanto con questa manovra si potrebbero inoculare i batteri contenuti nello stomaco della zecca nella cute della persona morsa. Non strappare la zecca dalla cute, questa manovra potrebbe far rimanere il rostro inserito, il quale dovrà essere rimosso con un ago sterile o mediante una piccola incisione cutanea effettuata con un bisturi aumentando il fastidio e il rischio di infezioni.

Non bruciare il parassita quando ancora ancorato alla cute difatti, possono concretamente aumentare il rischio di contaminazione e infezione dovuta al rigurgito della zecca in seguito alla sua uccisione traumatica.

Questa dal personale esperto dovrà essere rimossa attraverso l’utilizzo di apposite pinzette

Tramite una pinzetta, afferrare la zecca nel punto più vicino alla cute per evitare la rottura dell’apparato boccale. Non afferrare la zecca per il corpo per evitare il rigurgito o di spezzare il parassita Estrarre il parassita afferrandolo il più possibile vicino alla superficie della pelle, rimuovendolo tirando dolcemente e cercando di imprimere un movimento rotatorio. I movimenti devono essere delicati, ma allo stesso tempo decisi Durante la rimozione va evitato di schiacciare il corpo della zecca in quanto il rigurgito che ne consegue aumenta la possibilità di trasmissione di agenti patogeni pericolosi Se il rostro dovesse rompersi, si noterà un puntino nero al centro del sito del morso. In questo caso andrà estratto aiutandosi con la punta di un ago sterile oppure operando una piccola incisione in campo sterile con un bisturi Disinfettare la cute evitando disinfettanti colorati in modo tale da poter monitorare sin da subito la comparsa di segni di infezione o infiammazione Se non coperto, somministrare al paziente la profilassi antitetanica.

Una volta rimossa la zecca è bene tenere controllata la zona del morso per 30-40 giorni.Mentre la formazione di una crosticina rossa pruriginosa è il decorso normale della puntura, se si dovesse presentare un alone “a bersaglio”, detto eritema migrante, esso è caratteristico della Malattia di Lyme e di altre possibili patologie.

Non vanno assunti farmaci di propria iniziativa, ma la terapia antibiotica dovrà essere assunta solamente in seguito a prescrizione medica.