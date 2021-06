Alla fine il Dup – Documento unico di programmazione – risulta stato bocciato. Secondo il regolamento comunale il Segretario Gabriele Pecoraro ha chiarito che i due consiglieri che si sono astenuti dal votarlo vengono conteggiati come presenti in aula. E così il documento propedeutico al bilancio è stato bocciato. Stamattina in consiglio comunale a Castelvetrano è successo questo. L’Amministrazione comunale ha presentato il Dup (c’era l’assessore Filippo Pellitteri) e dopo la discussione, al momento della votazione, hanno votato contro i 2 consiglieri del Pd, 3 di “Obiettivo città”, Angelina Abbrignani (Fli), Rosy Milazzo, Giuseppe Curiale e Rosanna Ditta. I due astenuti sono stati Francesco Casablanca e Giuseppa Coppola. Hanno votato sì 10 consiglieri M5S, ma non sono bastati affinché il documento venisse approvato. Biagio Virzì ha abbandonato l’aula prima del voto. Il Dup deve essere approvato entro il 30 giugno, prima che in aula venga discusso il bilancio. Ora il consiglio comunale tornerà a riunirsi e il Dup verrà nuovamente portato in discussione e in votazione. Se dovesse nuovamente essere bocciato, la Regione invierà un commissario ad acta per l’approvazione.