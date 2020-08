“Colpevoli di sognare” è il titolo del primo inedito scritto e arrangiato dalla sedicenne castelvetranese Aurora di Nino. Il brano, pubblicato su tutte le piattaforme musicali il 23 agosto e tramite videoclip su YouTube il 26 agosto, racconta l’esperienza della giovane cantante tra le difficoltà di potersi esprimere liberamente attraverso la musica in una società in cui troppo spesso si è vittime del pregiudizio.

Aurora frequenta il terzo anno del liceo delle scienze umane e studia canto da quattro anni alla The Vocal Academy di Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo a Mazara del Vallo con gli insegnanti Federica Lamberti e Angela Giattino. Seppur giovanissima, Aurora conta la partecipazione a diversi concorsi canori tra cui: Je so pazzo, Festival Show, il Cantagiro, classificandosi sempre ai primi posti. «La passione per il canto è sbocciata in me quando ero piccola. Per me è come un energia incontenibile e non posso fare a meno di cantare, esprimermi, emozionarmi e … sognare» – dice la giovane cantante.

Per il papà Paolo e la mamma Anna che appoggiano con fiducia e orgoglio il percorso artistico di Aurora con il conforto che solo un genitore può dare, quello della figlia è un sogno che può essere trasformato in realtà soltanto se ci si crede veramente, e a CastelvetranoSelinunte.it confidano questo messaggio come dedica per la figlia: «Ti auguriamo di avere la forza di affrontare le sfide con fiducia e la saggezza di scegliere con cura le tue battaglie, di avere tante avventure nel tuo cammino e di saper scegliere quando fermarti per aiutare qualcuno lungo il tuo percorso. Ascolta il tuo cuore e corri i tuoi rischi, ma con attenzione. Fai della tua vita un sogno, e di un sogno una realtà».

Ecco il video clip musicale di “Colpevoli di Sognare” di Aurora di Nino: