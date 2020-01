A pochi giorni dall’apertura degli spazi che sono stati inaugurati per il reparto di ematologia, dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, arriva un meraviglioso gesto di solidarietà per quel reparto ed il personale che ogni giorni vi presta servizio.

Protagonista di una donazione, il sig. Pietro Giongrandi un ex maresciallo dei carabinieri di 90 anni che quel reparto lo conosce molto bene, lì la moglie, ormai venuta a mancare, era una paziente. Il sig. Pietro che ha la passione per la pittura, appena ha saputo dei nuovi locali per il reparto, ha dipinto una nuova opera. “Ho scelto di dipingere dei fiori perché portano colore e allegria in un luogo dove si cura gente che soffre”, queste le sue parole in occasione della consegna.

Una persona straordinaria a cui va dato il merito di questa bella azione. Il dott. ematologo Vincenzo Leone ha speso parole per l’animo di un uomo tanto nobile: “Conosciamo il Cav. Pietro Giongrandi da molti anni per aver seguito la signora Francesca, sua moglie, in tutto il decorso della sua malattia, fino alla dolorosa fine. Il Cav. Giongrandi, uomo di grande sensibilità e capacità artistica, più volte ci ha fatto omaggio di suoi dipinti e oggi, avendo appreso dell’attivazione dei nuovi locali dell’Ematologia, è venuto a portarci in dono una sua nuova opera, dipinta appositamente per il nostro reparto.

A lui va il nostro sincero ringraziamento, non soltanto per il valore del dipinto e del gesto generoso, ma anche e soprattutto per il sentimento di amore verso il prossimo che il nostro amico Pietro Giongrandi esprime ogni giorno con la sua vita”

Nella vita spesso si corre troppo velocemente per raggiungere qualcosa che poi non ricordiamo nemmeno, eppure la vita dovrebbe essere altro, vissuta a colori e piena di allegria così come l’ha dipinta il sig. Pietro.

In foto gli ematologi: Vincenzo Leone, Carla Marino e Giuseppe Sucato insieme al sig. Pietro Giongrandi