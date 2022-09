ASCOLTA L'ARTICOLO

È stato collocato, stamattina, al primo piano del palazzo Municipale il dipinto “Triade” realizzato dall’artista Gerry Bianco e donato al Sindaco Giuseppe Castiglione, lunedì scorso, nel corso dello spettacolo “Semplicemente Meraviglioso” promosso dall’UNAC e che ha riscosso grande successo di pubblico in piazza Favoroso a Tre Fontane.

Il dipinto, una tela di grandi dimensioni (di metri 2,2 x 1,6) era stato realizzato, qualche giorno prima, proprio in piazza Favoroso, con pittura acrilica, mocio e scopa (una tecnica particolare che l’autore utilizza dal 2011 per riempire grandi estensioni colorate e che è stata utilizzata solamente per altre 5 opere che lo stesso ha donato a Roma, in Madagascar, a Gibellina e a Mazara del Vallo) e rappresenta i tre elementi più emblematici del territorio campobellese: la Chiesa Madre di Campobello, la Torre di Tre Fontane e il faro di Torretta Granitola.

Lo scultore Bianco, autore anche dell’opera “Cialoma” recentemente collocata a Torretta Granitola (nell’ambito dei lavori di valorizzazione della piazzetta) ha spiegato che il ricorso al numero “tre” non è casuale. «Con questa opera – ha spiegato Gerry Bianco – ho voluto completare un trittico realizzato per il Comune di Campobello. Oltre ad aver realizzato la scultura “Cialoma”, nel 2015, avevo infatti donato al Comune un altro quadro, dal titolo “Polis” che si trova affisso al primo piano del Municipio, in cui sono rappresentati i simboli, il luogo del parlamento e il popolo. Il tre – aggiunge lo scultore – rappresenta, inoltre, per me un numero perfetto, col significato religioso della Santissima Trinità, e simboleggia anche la creatività come espressione e sviluppo dell’intelletto».

«Ringrazio Gerry Bianco – afferma il sindaco Castiglione – per aver donato al nostro Comune anche questa bellissima opera, che abbiamo deciso di esporre all’ingresso del primo piano del Municipio affinché possa essere apprezzato dalla maggior parte dell’utenza».

Alla scopertura del dipinto “Triade”, stamattina, oltre all’Amministrazione comunale è stato presente l’ideatore dello spettacolo Semplicemente Meraviglioso, Francesco Foggia.

AUTORE. Redazione