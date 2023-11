Sono 12 i supermercati a Castelvetrano che oggi aderiscono alla Giornata nazionale della Colletta alimentare. Andando a fare la spesa in uno dei supermercati che indichiamo nell’elenco qui sotto, fuori ci sono i volontari della Giornata e si potranno donare: verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia che verranno poi distribuiti, tramite il circuito del Banco alimentare, alle persone bisognose.

«L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”», spiegano gli organizzatori. La prima edizione della Giornata fu realizzata nel 1997 e in quell’anno furono raccolte 1.500 tonnellate di cibo, raccolte grazie all’eroico aiuto di un paio di decine di migliaia di volontari.

Questo l’elenco dei supermercati a Castelvetrano dove oggi si potrà donare: HaRD DISCOUNT, via Caduti di Nassirya, snc; CONAD, via Giovanni Gentile (Ss119); CONAD CITY, via Galileo Galilei, 9; CONAD CITY, via Trapani, 58; CONAD SUPERSTORE, via dei templi (Ss115); COOP DI PIÙ, via Sapegno; EUROSPIN, via Caduti di Nassirya, 49; IL CENTESIMO, via Gentile; LIDL, via Caduti di Nassirya; PAGHI POCO, via Caduti di Nassirya; SISA, via XXIV Maggio, 16.

